С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 26 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, второго мая.

Скорбные дни Страстной седмицы – особое время церковного года, когда православные христиане вспоминают последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа – предательство Иуды, Тайную вечерю, страдания, распятие, смерть и погребение.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. В эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения.

Великий понедельник – 26 апреля. В храмах начинают читать Псалтырь, эти чтения продолжаться вплоть до среды. Священники рассказывают о подвиге, который совершил Патриарх Йосиф. Он был продан в рабство родными братьями, но смог их простить, а в будущем спасти от смерти голодной. В этот день нужно закончить все работы по дому — покрасить, отремонтировать, убрать. В понедельник и среду Страстной недели можно есть только хлеб, овощи и фрукты.

Великий Вторник – 27 апреля. Посвящен последней службе Христа в Иерусалимском храме, его притчам. В этот день принято завершить стирку, глажку, ремонт одежды. Строго настрого запрещены любые людские распри и склоки. В народе говорят, что воду во вторник лучше пить из серебряной чаши, если ее нет в доме, то положить на дно кольцо.

Великая среда – 28 апреля. В Великую среду Иуда предал Иисуса за 30 серебряников. В память об этом православные постятся каждую среду. В среду можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла. В церквях последний раз читают литургию, которая сопровождается тремя поклонами. В этот день из дома выносили последний мусор, готовили яйца и все необходимое для их окрашивания.

В Великий четверг, 29 апреля, православные вспоминают об Установление Таинства Причастия. В четверг приходили в храм, исповедовались и причащались. Этот день также называют «чистым четвергом». В этот день необходимо искупаться до восхода солнца. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. В четверг также начинают готовить куличи. Перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство вокруг, иначе куличи могут не получиться. В четверг разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница – 30 апреля. В Страстную Пятницу нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать или слушать музыку. В этот день в церквях прекращается колокол, а верующие почти ничего не едят. Считается, что именно в Страстную пятницу Иисус Христос принес себя в жертву и был распят, чтобы воскреснуть через три дня и потом подняться. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.

Великая суббота – первого мая. В этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца. В субботу заканчивается пост, уже в воскресенье утром наступает Великий праздник Пасхи, и любые ограничения на прием пищи снимаются.

Великое Воскресение – Пасха в этом году приходится на второе мая. Это самый древний и важный праздник богослужебного года.