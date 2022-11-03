С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой

Со следующей недели скорые электропоезда ЭС2Г «Ласточка» будут ежедневно курсировать между столицей Республики Башкортостан Уфой и городом Аша в Челябинской области.

«Скорые пригородные поезда "Ласточка" по маршруту Уфа - Улу-Теляк - Аша с седьмого ноября 2022 года будут курсировать ежедневно», - сообщает миндортранс Челябинской области в своем Telegram-канале. Соответствующее решение принято при поддержке министерства транспорта республики Башкортостан и министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, скорый поезд «Ласточка» был запущен между Ашой и Уфой с первого октября 2022 года в тестовом режиме. Он курсировал лишь в выходные и праздничные дни. С седьмого ноября поезд будет курсировать ежедневно.

Поезд будет отправляться из Аши в 12 часов 15 минут и прибывать в Уфу - в 14 часов восемь минут. Отправление из Уфы – в девять часов, прибытие в Ашу – в 10 часов 46 минут.

В пути следования предусмотрены остановки: Городской дворец культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Чуваш-Кубово, Тавтиманово, Кудеевка, Урман, Улу-Теляк и Казаяк.

Актуальное расписание и информацию о стоимости проезда вы можете посмотреть на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».