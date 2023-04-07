Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы

В пятницу, седьмого апреля, православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В православии он входит в число двунадесятых праздников и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Накануне, шестого апреля, утром после Литургии в храмах - Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Вечером митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщает пресс-служба собора, к празднику Благовещения украшается икона праздника, на которой Архангел Гавриил сообщает Деве Марии благую весть о рождении от Нее Спасителя мира. Традиционно праздничная икона обрамляется живыми цветами, хвойными веточками и листьями, над чем и поработали флористы собора.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы во всех православных храмах Челябинской епархии проходит Божественная литургия. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска служба начнется в шесть 30 минут утра. Свой престольный праздник отмечает Благовещенский храм в городе Миассе.

Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения - 25 марта (седьмого апреля по новому стилю).

Как правило, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на дни Великого поста, который готовит к главному христианскому празднику – Пасхе Господней. А сам праздник Благовещения связан с другим праздником – Рождеством Христовым, которое празднуется через девять месяцев после Благовещения.

В праздник Благовещения особо просят Пресвятую Богородицу, чтобы Она помогла нам в жизни Своими молитвами и предстательством перед Господом Иисусом Христом.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Не рекомендовалось на Благовещение надевать новую одежду. Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.

На Руси существовал обычай в день Благовещения выпускать из клеток пойманных птиц. Это символизировало освобождение человека от уз греха – освобождение, которое стало возможным благодаря пришествию в мир Христа Спасителя.

День Благовещения сопровождался многочисленными суевериями, многие из которых возникли еще в языческие времена и позже были перенесены на христианский праздник. Считается, например, если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь год муж будет любить и холить. Не случайно этот праздник называют днем семейной любви.

В Благовещение не занимали в долг, чтобы не поставить хозяев в неловкое положение. Считалось, что тот, кто в Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Специально для этого дня готовили кулебяку - особый пирог с рыбой или капустой.