29.10.2022
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
28.10.2022
На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
Круглосуточное патрулирование городов и сел остается задачей службы
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022