Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии

Ровно 70 лет назад, 29 октября 1952 года, была создана вневедомственная охрана Челябинской области. Тогда специальные подразделения в составе милиции приступили к охране объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности.

За годы работы южноуральское подразделение этой службы внесло значительный вклад в развитие охранных систем страны. Так, в 1970-х годах одними из лучших технических средств безопасности стали системы передачи извещений «Фобос» и «Центр К», разработанные в Челябинской области. В их создании принимали участие подполковник Иосиф Шмидт и ученый Игорь Радкевич. Их разработки экспонировались на ВДНХ, а затем на Каслинском предприятии «Радий» производили это оборудование.

Сегодня региональное подразделение остается одним из самых технически оснащенных, как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. В 2020 году здесь внедрили переносные «тревожные кнопки» для врачей скорой помощи, что в шесть раз сократило нападения на них.

В настоящее время все автомобили челябинской скорой помощи и часть миасских оснащены такими кнопками. В Озерске такие кнопки стали появляться в общественном транспорте.

Сегодня Управление вневедомственной охраны Росгвардии Челябинской области охраняет более 11 тысяч объектов. А еще это единственное подразделение среди силовых ведомств, которое патрулирует улицы сел и городов в круглосуточном режиме.