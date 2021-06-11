Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль

Сегодня, 11 июня, в Челябинском государственном университете пройдёт традиционный фестиваль под открытым небом «Начни лето с ЧелГУ». В этом году он посвящён Дню России.

В программе: встреча с ректором Сергеем Таскаевым, научно-популярная лекция известного астрофизика Сергея Замоздры, мастер-класс ведущего актёра театра «Манекен» Алексея Тетюева, ярмарка хенд-мейда, беспроигрышная лотерея от эндаумент-фонда ЧелГУ, сбор огромного пазла, игра в лапту и городки.

Организаторы фестиваля научат гостей искусству леттеринга, изготовлению куклы-оберега и приготовлению блюд русской кухни.

Всё это будет сопровождаться выступлением творческих коллективов университета, работой фудкорта и фотозоны.

Мероприятие будет проходить с 15 до 18 часов на территории первого корпуса ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129). Вход свободный