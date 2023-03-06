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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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«Серебряный лучник» отметил ММК за яркую кампанию к 90-летию

Коммуникационная кампания к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) получила диплом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Корпоративные коммуникации».

Юбилей Магнитки стал сквозной темой и лейтмотивом всех внешних и внутренних коммуникаций ММК в 2022 году, а сама кампания объединила коммуникации через собственные и сторонние каналы, мероприятия, в том числе для работников и жителей города, а также специальные проекты и брендинг.

Отмечая круглую дату с момента основания предприятия, управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» продемонстрировало преемственность и последние достижения комбината в производственном потенциале, социальной и экологической работе, а также укрепило имидж Магнитки в качестве лидера российской и мировой черной металлургии.

Несмотря на серьезное изменение внешней среды, связанное с ухудшением экономической конъюнктуры и санкционным давлением на Россию, компании удалось реализовать целую серию ярких и запоминающихся проектов, начиная с «Корпоративных игр-2022» и заканчивая выпуском книг «Хроника огненных лет» и «Магнитка. Отражение. История в фотографиях».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, 90-летие ММК получило около 800 упоминаний в федеральных и региональных СМИ, а сам комбинат стал лидером среди крупнейших металлургических компаний страны по количеству сообщений с позитивным характером упоминаний и сообщений с упоминанием в главной роли. Видеоконкурс «Металлурги зажигают» стал самым представительным и эмоциональным проектом в цифровой среде.

СПРАВКА
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» с 1997 года отмечает авторов наиболее значимых коммуникационных проектов со всей страны, и профессионалов, внесших существенный вклад в развитие общественных связей. В число экспертов и жюри конкурса входят специалисты по коммуникациям из крупнейших компаний и агентств, представители образовательных и общественных организаций.

ММК
Серебряный Лучник
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Путин проведет третьего марта оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

02.03.2023 15:34

Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей

02.03.2023 15:31

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области

02.03.2023 14:58

Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца

02.03.2023 14:53

В Варне осуждены нарушители государственной границы

02.03.2023 14:43

Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима

02.03.2023 14:28

В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку

02.03.2023 14:19

Дети Донбасса и Украины познакомились с историей Челябинска

02.03.2023 14:18

Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов

02.03.2023 14:06

«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене

02.03.2023 13:36

Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО