Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения

«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку

Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки

Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру

Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали

Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году

В Челябинске подходит к завершению технический этап рекультивации городской свалки, которая, являясь одной из крупнейших в стране, функционировала почти семь десятилетий и была официально закрыта в сентябре 2018-го.

Как сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, к настоящему моменту тело свалки сформировано на сто процентов, свыше 17,5 миллиона кубометров твёрдых коммунальных отходов надёжно укрыты высокотехнологичными материалами.

«Выполнен монтаж системы сбора и утилизации биогазов, завершены работы по устройству систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока. Подрядчик идет в графике», - подчеркнул Сергей Лихачев.

Биологический (второй) этап рекультивации свалки стартует уже в апреле 2021-го года. В результате тело свалки получит зелёный растительный покров. Также весной запланированы работы по благоустройству прилегающих к свалке земель: будут высажены деревья и заложен дендрарий.

Как отмечают в пресс-службе минэкологии региона, при рекультивации свалки применяются новейшие технологии. Например, для сбора свалочного газа создана сложная инженерная сеть, с помощью которой газ будет подаваться на факельные установки и сжигаться при температуре свыше 1100 градусов.

Представитель ФГУП «Федеральный экологический оператор» Дмитрий Тюрин заверил, что данный способ вывода газа не причинит вреда окружающей среде.

Уже в этом году на месте старой свалки вырастет зеленый холм. А вот экопарк появится здесь не раньше чем через 15 лет. Именно столько времени необходимо, чтобы рекультивируемый объект перестал оказывать воздействие на окружающую среду.

В министерстве экологии Челябинской области напомнили, что начало эксплуатации свалки было положено в 1949-м году. В 2019-м началась активная фаза рекультивации объекта, которую проводит подразделение госкорпорации «Росатом» - «Федеральный экологический оператор» (ранее - «РосРАО»).

В результате рекультивации свалки ожидается снижение на 30 процентов выбросов в атмосферу Челябинска и Челябинской области. Кроме того, будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата с полигона в реку Миасс и городской водозабор, восстановлено около 55-ти гектаров земли, прилегающих к свалке.