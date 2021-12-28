Сергей Лихачев: В новогодние праздники регоператоры усилят контроль за вывозом мусора

В Челябинске в новогодние праздники ситуация с вывозом мусора будет находиться на особом контроле минэкологии региона.

Сегодня, 28-го декабря, министр экологии Сергей Лихачев провел совещание с региональными оператором, где сообщил о том, что в январские каникулы они должны усилить контроль за вывозом отходов.

«Для обеспечения бесперебойной работы и своевременного вывоза ТКО в период новогодних праздничных дней, с 31-го декабря и по девятое января, региональные операторы должны перейти на усиленный режим работы», - подчеркнул Сергей Лихачев.

По любым вопросам, касающихся вывоза отходов, можно обращаться непосредственно к региональным операторам.