22.09.2021
В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей
22.09.2021
В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов
22.09.2021
В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»
22.09.2021
НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки
22.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября
22.09.2021
Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области
«Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021