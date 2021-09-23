Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» завершила строительство сетей связи нового поколения на территории поселка Красный Камень, а также в близлежащих садовых и дачных товариществах, расположенных на западном и южном берегах озера Увильды1 в Челябинской области. В течение нескольких месяцев специалисты провайдера проводили строительно-монтажные работы, проложив в общей сложности 32 километра оптоволоконного кабеля. Теперь более 2 600 жителей имеют возможность подключиться к сверхбыстрому интернету на скорости 200–250 Мбит/с, а также другим современным цифровым сервисам.

Инновационная технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля непосредственно в дом или квартиру абонента, обеспечивая максимальную скорость независимо от общей нагрузки на сеть. Такая линия не зависит от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии. Оптоволоконные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: интерактивному телевидению и онлайн-кинотеатру Wink (12+), домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону и другим.

— Компания «Ростелеком» ежегодно инвестирует собственные средства в развитие оптической инфраструктуры Южного Урала, — рассказал директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. — В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тысяч километров сетей, заменив их современными оптоволоконными линиями. В связи с развитием внутреннего туризма у населения растет спрос на услуги связи в загородных домах, а также на базах отдыха. Озеро Увильды является одним из центров внутреннего туризма Челябинской области и Урала, здесь расположено множество дачных и садовых товариществ, локаций для отдыха. Строительство оптических сетей доступа позволит обеспечить их качественными и современными услугами связи.