Школьников из Магнитогорска наградили за содействие в раскрытии преступления

В Магнитогорске (Челябинская область) благодарственные письма вручили школьникам, которые оказали содействие в раскрытии преступления.

Благодаря бдительности и смелости подростков кража чужого имущества была раскрыта по горячим следам.

С рабочим визитом Магнитогорский гарнизон полиции посетил заместитель начальника Главного Управления МВД России по Челябинской области – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Николай Самойлов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Николай Владимирович вручил почетные грамоты и поблагодарил школьников за сознательность, способствующую раскрытию преступления по горячим следам.

пресс-служба ГУ МВД

Находчивость и бесстрашие проявили ученики Магнитогорской школы № 31. Ребята находились на улице Маяковского города Магнитогорска, где 12-летняя школьница заметила, что неизвестный пытается похитить личные вещи из сумки жителя города 1987 года рождения. Магнитогорец после работы присел на лавочку и незаметно для себя уснул.

Девочка не растерялась, взяла телефон и сняла на камеру момент кражи чужого имущества. Далее компания школьников незаметно проследовала за подозреваемым. Мужчина 1980 года рождения привел их к дому, в котором проживал.

После дети вернулись к потерпевшему, где уже собрались граждане. Прибывшим на место сотрудникам полиции школьники передали видеозапись, подтверждающую причастность подозреваемого к совершению преступления, а также указали место его нахождения. В этот же день подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции «Левобережный». В отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Вместе с отважными школьниками на мероприятии присутствовали их родители, которым Николай Самойлов вручил благодарственные письма и поблагодарил за добросовестное исполнение родительских обязательств.