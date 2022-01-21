21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
21.01.2022
Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током
21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
Скоков: Руководству полиции Челябинска необходимо пересмотреть принципы работы
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
18.01.2022
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022