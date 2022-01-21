Скоков: Руководству полиции Челябинска необходимо пересмотреть принципы работы

Начальник ГУ МВД области Михаил Скоков принял участие в подведении итогов деятельности полиции Челябинска за 2021 год. На заседании присутствовали глава Челябинска Наталья Котова, представители силовых структур и депутатского корпуса. Михаил Скоков поручил руководству УМВД России по городу Челябинску пересмотреть принципы работы.

На совещании начальник регионального полицейского главка остановился на отдельных аспектах служебной деятельности, требующих корректировки. .

«Незамедлительное реагирование на обращения и заявления граждан, выезд следственно-оперативной группы на происшествия в кратчайшие сроки, вежливое и корректное общение с населением. Жители и гости города Челябинска должны чувствовать свою защищённость, доверять полиции и знать, что в любой сложной ситуации полицейский придет на помощь», ‑ обозначил свои требования главный полицейский Южного Урала.

Михаил Скоков также обратил внимание на слабые результаты работы по пресечению и раскрытию краж транспортных средств и мобильных телефонов, поручив принять исчерпывающие меры по отработке мест возможного сбыта и хранения похищенных автомобилей и активнее проводить профилактическую работу.

Начальник ГУ МВД области напомнил подчиненным, что полицейским необходимо более детально и всесторонне изучать проблемы жителей, всегда быть готовыми принять исчерпывающие меры по обращению заявителя, используя в работе принцип индивидуального подхода к каждому.

«Нужно работать так, чтобы законопослушный гражданин не только полностью доверял полиции, но и сопереживал полицейским. Каждый сотрудник должен руководствоваться в работе требованиями законодательства, быть порядочным и эффективным», – подытожил Михаил Скоков.

Михаил Скоков пожелал личному составу успеха в службе и поблагодарил главу города Наталью Котову и представителя депутатского корпуса за оказываемую поддержку органам внутренних дел в решении служебных вопросов.