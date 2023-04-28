«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь

Мемориал «Скорбящие матери» в Челябинске, прискорбное состояние которого беспокоит горожан, обязательно отремонтируют, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете охраны культурного наследия региона.

Сроки начала ремонта пока неизвестны, но проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Российской Федерации уже готова.

В настоящее время администрация Челябинска при содействии министерства общественной безопасности региона пытается войти в федеральную программу минообороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, чтобы получить финансирование и подарить «Скорбящим матерям» вторую жизнь.

В недавнем времени в Челябинск приезжал представитель министерства обороны РФ и осматривал мемориал. В госкомитете охраны ОКН региона надеются, что денежные средства на ремонт знакового объекта могут быть выделены уже в этом году.

«Объект сложный и действительно нуждается в ремонте. Фронт работ ожидается большой. Кроме прочего, необходимо провести и благоустройство, и привести в порядок подпорную стену, которая находится в очень плохом состоянии», - отметили в госкомитете.

«Скорбящие матери» - народное название мемориала «Память», открытого восьмого мая 1975 года на Лесном кладбище (улица Блюхера, Советский район). Памятник является частью мемориального комплекса - объекта культурного наследия регионального значения «Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в госпиталях Челябинска».

«Скорбящие матери» созданы управлением благоустройства Горисполкома (по его же инициативе) и Челябинскими художественно-производственными мастерскими Художественного фонда РСФСР. Памятник располагается к северо-востоку от мест захоронения воинов. Две женские фигуры в рост, удерживающие каску бойца, изготовлены из кованой меди и установлены на постаменте и площадке из бетона.

По замыслу авторов, эти образы должны напоминать о матерях и женах погибших солдат. Высота скульптуры – шесть метров, холма – четыре метра.

Напомним, накануне, 27 апреля, о плачевном состоянии «Скорбящих матерей» заявили в челябинском региональном отделении Народного фронта.