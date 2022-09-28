Скоро подпишут концессионное соглашение по созданию университетского кампуса в Челябинске

На следующей неделе будет подписано концессионное соглашение реализации проекта по созданию университетского кампуса мирового уровня в Челябинске.

Вопросы реализации проекта обсудили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отметил Алексей Текслер, в настоящее время подготовлено концессионное соглашение реализации проекта, проводится разработка проектно-сметной документации. В частности, идут инженерные изыскания.

«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», - отметил Алексей Текслер.

В федеральном бюджете на 2023-2025 годы запланированы денежные средства на строительство кампуса в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе губернатора, Челябинская область уже получила гарантийное письмо, которое закрепляет выделение средств.

«Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование», — подчеркнул Валерий Фальков.

Напомним, межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске будет построен одним из первых в стране. Регион вошел в восьмерку первых субъектов, где будет начато строительство.

Проекты получат частичное федеральное финансирование, бюджетный грант будет составлять до 60% от стоимости проекта. Главы субъектов должны обеспечить привлечение частных инвестиций.

В мае 2022 года правительство РФ утвердило концессионера для реализации инвестиционного проекта по созданию университетского кампуса международного уровня в Челябинске. Проект реализуется с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионного соглашения в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».

Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тысяч 100 квадратных метров. Будет создано более 4999 мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Планируется развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину.

Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета.

«Там появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. Предусмотрели также открытую городскую сцену, конгрессно-выставочный комплекс, библиотеку, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум. И многое другое», - рассказывал ранее глава региона.

Ранее Алексей Текслер подробно рассказал о проекте президенту Владимиру Путину и презентовал его сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.

По предварительным данным, на реализацию проекта будет направлено 9,3 миллиарда рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета - 60%, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%.