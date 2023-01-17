Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске

В субботу, 21 января, в парке имени Ю.А. Гагарина состоится масштабный флешмоб: более сотни оригинальных снеговиков сделают участники благотворительной акции Снеговики-добряки.

Это будет четвертый по счету флешмоб снеговиков в Челябинске – ожидаемый многими общегородской праздник добра и креатива. Первый раз он состоялся в декабре 2019 года.

В благотворительной акции Снеговики-добряки участвуют компании, организации и добрые люди, которые исполнили новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как объяснила Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, под эгидой которой проходит акция: «На флешмобе снеговиков собираются вместе участники акции. Когда они по отдельности совершают чудо, сложно показать масштабы. А флешмоб позволяет увидеть, как много у нас волшебников! 21 января мы подведем итоги акции 2022 года, поблагодарим ее участников».

Сами участники поделятся впечатлениями, как это быть волшебниками, познакомятся с другими добряками. Еще это возможность подарить сказочное зимнее настроение горожанам, в том числе детям, а также привлечь внимание к благотворительности. Дети и взрослые с радостью приходят на мероприятие, делают удивительные снимки, видео и делятся впечатлениями в соцсетях.

Снеговики на флешмобе бывают не только снежные, но и из альтернативных материалов. В прошлые годы были фигуры из стекла, дерева, пенопласта, стаканчиков, шин, еловых веток! Сотрудники компаний стараются, чтобы снеговик соответствовал профилю их деятельности. После флешмоба организаторы традиционно перевезут неснежных снеговиков под окна детских больниц.

В этом году Деду Морозу писали не только ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями, но и талантливые дети в трудной жизненной ситуации, а также дети, проживающие в пунктах временного размещения в Челябинской области, прибывшие из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и с Украины.

По итогам акции Снеговики-добряки 2022, 502 ребенка из Челябинской области получили подарки-мечты. Самих добрых волшебников-снеговиков в этот раз 280. Из них около 60% частные лица, в том числе объединения людей, и 40% организации, компании – целые трудовые коллективы. То есть добрых людей, принявших участие в акции, тысячи.

Среди участников акции 2022 представители малого и среднего бизнеса, самозанятые и фрилансеры, коллективы учебных учреждений и родители учащихся (школ, детсадов, техникумов, вузов), коммунальные службы, правоохранители, юристы (адвокаты, медиаторы, нотариусы, облсуд, таможня, Общественный совет при ГУ МВД России по Челябинской области), СМИ, руководители органов власти, депутаты, партии, министерства, Законодательное Собрание области, спортивные клубы и школы, железная дорога, медицинские учреждения, театр оперы и балета, заводы, банки, общественные организации и фонды, магазины, торговые центры, семьи. Акция действительно народная! Среди крупных компаний «White Group», Юничел, Машины Сибири и другие.

Не только участвуют в качестве снеговиков, но и оказывают поддержку проведению акции: федеральная сеть Фианит-Ломбард группы компаний Микар (наш первый снеговик с 2019 года, родоначальник и четвертый год соорганизатор акции), Челябинский трубопрокатный завод (входит в Трубную Металлургическую Компанию, самый крупный снеговик, исполнивший в акции 2022 мечты 40 детей), АльфаСтрахование-ОМС город Челябинск (в своей социальной программе «Детское право» компания сопровождает семьи с тяжелобольными детьми по юридическим, медицинским, социальным вопросам).

Второй год в акции принимает участие Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова. Участвуют депутаты Государственной Думы Яна Лантратова и Максим Гулин. В движении снеговиков с 2020 года и семья губернатора Челябинской области: Алексей Текслер и Ирина Текслер. Все снеговики-добряки 2022 перечислены здесь.

Начало программы в 14.00, завершение в 16.00 у фонтана и сцены в районе центрального входа в парк. Подробнее о предстоящем флешмобе здесь.