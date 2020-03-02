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Со вторника возобновляются занятия в школах Трехгорного

Общество
Сегодня, 17:03
Автор: 
Олеся Денисова

Занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Трехгорного городского округа (ЗАТО, Челябинская область) возобновляются с третьего марта.

Карантин в школах, спортшколах и учреждениях допобразования был введен с 21 февраля в связи с ростом случаев заболевания гриппом.

По данным управления образования, на сегодня в школах города число заболевших гриппом и ОРВИ учащихся колеблется от 3,03 до 5,7%.

«По оценке специалистов медсанчасти № 72, клиника заболеваемости имеет более тяжёлый характер, чем в предыдущих эпидемических сезонах: выше процент заболевших гриппом, в том числе – вызванным высокопатогенными штаммами вируса, - отметили в городской администрации. - В то же время, количественный анализ свидетельствует о последовательном снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ».

Сегодня, второго марта, на заседании оперативного штаба для контроля эпидемической ситуации и своевременного проведения противоэпидемических мероприятий на территории города Трехгорного принято решение о снятии карантина.

Медики рекомендуют вводить локальные ограничения - закрывать на карантин классы, в которых число заболевших превысит эпидпорог в 20%.

Карантинные мероприятия в подразделениях медико-санитарной части № 72, МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и МСУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» продолжают действовать до особого распоряжения.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
ОРВИ
грипп
Карантин
Трехгорный
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