Состоялось торжественное открытие музея истории уральских автомобилестроителей

Во вторник, 30 ноября, в Инженерном корпусе АЗ «УРАЛ» состоялось торжественное открытие современного музея истории уральских автомобилестроителей. Оно было приурочено к 80-летнему юбилею предприятия.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор автозавода, приглашенные гости из числа администрации предприятия и Совета ветеранов.

Открыл мероприятие первый руководитель автомобильного завода Павел Яковлев: «Уважаемые сотрудники, ветераны и гости предприятия, ровно 80 лет назад было принято решение, что автомоторный завод, впоследствии ставший автозаводом, должен находиться в городе Миасс Челябинской области. И вот, по прошествии 80 лет, наш доблестный, сильный, дружный коллектив трудится, и, я уверен, будет трудиться во благо нашей великой страны, как и тогда, добиваясь высоких успехов. Желаю вам здоровья, процветания, всех благ!»

Ознаменованием начала открытия музея стало торжественное перерезание красной ленты Павлом Яковлевым и Татьяной Ильинковой, хранительницей истории музея.

Для гостей мероприятия Татьяна Ильинкова провела первую экскурсию по расширенному, обновленному музею, где рассказала о богатой истории великого предприятия, его важных вехах развития. Все это было изложено в тандеме с современными аудиовизуальными, световыми и мультимедийными решениями.

Открытие музея совпало с юбилейной датой основания предприятия. Ввиду этого было принято решение соединить два приятных события и провести награждение ряда сотрудников в стенах музея.

Прозвучал гимн завода – именно он дал начало наградной части мероприятия.

Первые награды вручил генеральный директор Павел Яковлев. В этом году 10 человек были удостоены Почетной грамоты генерального директора Объединенной машиностроительной группы, в которую входит АЗ «УРАЛ».

После этого, поблагодарив всех причастных к столь значимой реконструкции музея, и поздравив с праздником коллег, ветеранов и гостей мероприятия, директор по персоналу Ольга Филоненко назвала имена тех, кто максимально был задействован в подборе информации и воплощении данного проекта в жизнь. Это сотрудники автомобильного завода, а также ООО «НикоС» и ООО «УРИМП». Особо важно отметить того человека, чей вклад в создание музея непомерно высок – это Татьяна Анатольевна Ильинкова.

Завершающим штрихом мероприятия стали юные, звонкие голоса участников вокального коллектива «Сюрприз», которые исполнили композицию «Миллион шагов».

Пришедшие гости высоко оценили работу предприятия по обновлению заводского музея, подчеркнув, что данный музей — это не только отражение истории предприятия, это ещё и вклад в формирование будущего.

Важно хранить историю, сохранять ее для будущих поколений! Обновленный музей призван оберегать историю, преподнося ее в более современном формате. Помимо этого, есть уверенность, что музей истории уральских автомобилестроителей станет важным историческим и культурным элементом для всего города и его гостей.

Следует отметить, что все участники мероприятия являются обладателями QR- кодов, либо ПЦР-тестов.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.