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Сотрудники ГИБДД Челябинска возьмутся за перевозчиков

С 15 по 20 февраля 2021 года на территории Челябинска пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», цель которого устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, профилактика ДТП по вине водителей автотранспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести последствий ДТП на пассажирском транспорте.

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, проведут проверки на маршрутах, проверки соблюдения правил организованной перевозки детей.

«В рамках профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями ГАДН по Челябинской области, управления транспорта администрации Челябинска, отдела по борьбе с экономическими преступлениями и подразделений по вопросам миграции, с другими организациями проведут массовые проверки маршрутных транспортных средств, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу.

При проведении мероприятий особое внимание будет уделяется на легальность деятельности пассажирских перевозок.

Напомним, только за январь 2021 года сотрудниками ГИБДД города Челябинска выявлено более 1300 нарушений в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.