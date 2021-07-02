Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

Завтра, третьего июля, исполняется 85 лет со дня образования службы ГАИ – ГИБДД. В преддверии этой даты пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области и отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД записали креативный ролик.

В трехминутном музыкальном ролике показаны рабочие будни сотрудников южноуральской госавтоинспекции: дорожный надзор и профилактические мероприятия, спасение из огня и помощь попавшим в снежный затор автомобилистам, регулировка движения и пресечение нарушений, погони за нарушителями и сопровождение автобусов с детьми. На фоне всех этих кадров звучат слова песни, написанной сотрудником отдела пропаганды безопасности дорожного движения областного УГИБДД майором полиции Ириной Аркадьевой. О готовности полицейских прийти на помощь в трудную минуту спел песню вокальный ансамбль культурного центра ГУ МВД по региону. Праздничные стихи удачно легли на ранее написанную Вячеславом Добрыниным музыку к песне «Мир не прост» в исполнении ВИА «Самоцветы».

В клипе собраны самые яркие и запоминающиеся моменты в службе сотрудников ГИБДД, попавшие в объектив камеры, в том числе героические поступки и неординарные решения, получившие позитивный отклик у общественности. Просмотр видеоролика позволит узнать больше о работе госавтоинспекторов и, несомненно, подарит позитивные эмоции.

Образование Госавтоинспекции как самостоятельной службы произошло 85 года назад, когда создавалась экономика новой страны - Советского Союза - и укреплялась её обороноспособность. Все большее значение стал приобретать автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. Молодому государству потребовался надежный механизм управления и надзора за дорожным движением, а также эксплуатацией автопарка.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от третьего июля 1936 года было утверждено положение о Государственной Автомобильной Инспекции Главного Управления рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза ССР. Эту дату и принято считать датой создания Госавтоинспекции.

С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остаётся сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны.

Видео: ГУ МВД России по Челябинской области