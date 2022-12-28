Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка

В канун новогодних праздников сотрудники ГУФСИН по Челябинской области передали подарки для детей из Донецкой народной республики. Волонтеры в погонах проявили инициативу и собрали денежные средства, на которые приобрели подарки ребятам: велосипеды, скейтборды, самокаты, футбольные и волейбольные мячи, рюкзаки.

«Новый год — это самый лучший момент для того, чтобы сотворить чудо. Сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области всегда очень активно откликаются на благотворительные акции. Выражаю огромную благодарность всем, кто и в этот раз внес свой вклад в такое нужное и доброе дело, проявил заботу и внимание, поделился частичкой душевного тепла. Надеюсь, что наши гостинцы не только создадут ребятам новогоднее настроение, но и принесут пользу», — отметила начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН области полковник внутренней службы Наталья Абрамова.

Все подарки направлены в ГУФСИН России по Ростовской области, откуда затем будут переданы детям Донбасса.