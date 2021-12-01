Сотрудники ММК-МЕТИЗ получили высокие государственные награды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и региональных наград. В числе награжденных – трое сотрудников ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Петр Головко, Николай Бельчиков и Александр Соколов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», волочильщик проволоки производства крепежа Петр Головко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высокой государственной наградой он отмечен за долгий добросовестный труд на предприятии. Без малого 35 лет Петр Николаевич работает на заводе. За эти годы он проявил себя не только как ответственный и дисциплинированный работник, профессионал своего дела, но и как рационализатор, наставник молодежи.

Ведущему специалисту группы по реализации инвестиционных проектов Николаю Бельчикову и ведущему специалисту управления перспективного развития и технического перевооружения Александру Соколову присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

За четыре десятилетия работы на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ Николай Владимирович прошел этапы становления от слесаря-ремонтника до начальника цеха, зарекомендовав себя квалифицированным руководителем, способным в короткие сроки организовать подготовку и реализацию оптимальных решений, нацеленных на быстрое и эффективное выполнение поставленных задач.

Николай Бельчиков принимал активное участие в развитии и техническом перевооружении производства. При его непосредственном участии разработан выпуск новых перспективных видов продукции. В настоящее время под руководством Николая Владимировича ведется разработка ряда важных проектов по техническому перевооружению предприятия.

Высоким государственным званием отмечен и большой вклад Александра Соколова в развитие предприятия и метизной отрасли. Без малого тридцать лет Александр Алексеевич трудится на ММК-МЕТИЗ. Из них более двух десятилетий он руководил центральной заводской лабораторией. Под его руководством проведена значительная работа по техническому перевооружению испытательной базы ЦЗЛ.

Александр Алексеевич ведет большую работу по освоению новых и отработке существующих технологий производства. С 2018 года он назначен руководителем подкомитета по стандартизации ПК 7 «Метизы и крепежные изделия», организованного в составе технического комитета по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов».

Среди направлений деятельности ТК 375 - разработка проектов национальных и межгосударственных стандартов, проведение экспертизы проектов стандартов, ТУ, изменений к ним, организация процедуры отмены стандартов.