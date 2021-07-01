Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей

За ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению мер социальной поддержки 30 должностных лиц органов социальной защиты населения Челябинской области привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев внес соответствующее представление губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу поручило прокуратуре Челябинской области рассмотреть обращение жительницы Челябинска, которая одна воспитывает двух малолетних детей. Она заявляла о бездействии органов социальной защиты населения при предоставлении ее семье мер государственной поддержки, в том числе о незаконном лишении пособия, ущемлении прав ребенка-инвалида.

«Во всех муниципалитетах Челябинской области, в которых прошли проверки, были вскрыты многочисленные факты несоблюдения прав граждан из рассматриваемой категории населения. Обнаружилось, что вопреки положениям законодательства специалисты управлений соцзащиты самостоятельно не запрашивали необходимые для назначения пособия документы в рамках межведомственного взаимодействия, выплату пособий незаконно прекращали», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Несмотря на то, что в июне 2020 года в закон области были внесены изменения, отменившие назначение пособия на трехлетний срок, территориальные органы соцзащиты своевременно не продлили гражданам выплаты. Вскрыты нарушения сроков назначения пособия.

Проверкой также установлено, что заявители должным образом не уведомлялись о результатах оказания государственной услуги, уведомления о назначении выплат или об отказе в их назначении им не направлялись либо направлялись с нарушением сроков, установленных административным регламентом.

Наибольшее количество нарушений выявлено при проверке законности назначения и выплаты гражданам ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Практически повсеместно прокуроры установили ненадлежащее исполнение органами соцзащиты обязанностей по информированию нуждающихся граждан о мерах социальной поддержки, которые могут быть им предоставлены.