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К 75-летию Победы

Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»

Общество
Сегодня, 15:49

Проекты Исторического музея Южного Урала (город Челябинск), подготовленные к юбилею Победы, обрели большую популярность у пользователей сети Интернет. В очередной раз это продемонстрировал фильм с речью Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны. Он был размещен на сайте музея в День памяти и скорби 22 июня и набрал 6200 просмотров за первые несколько дней

Ранее общенародный интерес привлек фильм «Танкисты», сделанный сотрудниками музея на основе кинохроники военных лет. В том числе – на основе репортажа с проводов на фронт бойцов Особого Уральского добровольческого танкового корпуса. Это видео собрало более 25 тысяч просмотров. 

Стоит упомянуть в этом ряду и еще один видеоматериал, повествующий об уникальном экспонате музея – рукописной книге «Рапорт товарищу Сталину», в котором большевики Челябинской области рассказывают о работе предприятий области в годы войны. Этот фильм посмотрели более 1300 раз.

Историческое видео производства Исторического музея сумело составить конкуренцию развлекательным программам.

 

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Теги
Великая Отечественная война
Исторический музей
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