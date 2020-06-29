Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»

Проекты Исторического музея Южного Урала (город Челябинск), подготовленные к юбилею Победы, обрели большую популярность у пользователей сети Интернет. В очередной раз это продемонстрировал фильм с речью Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны. Он был размещен на сайте музея в День памяти и скорби 22 июня и набрал 6200 просмотров за первые несколько дней

Ранее общенародный интерес привлек фильм «Танкисты», сделанный сотрудниками музея на основе кинохроники военных лет. В том числе – на основе репортажа с проводов на фронт бойцов Особого Уральского добровольческого танкового корпуса. Это видео собрало более 25 тысяч просмотров.

Стоит упомянуть в этом ряду и еще один видеоматериал, повествующий об уникальном экспонате музея – рукописной книге «Рапорт товарищу Сталину», в котором большевики Челябинской области рассказывают о работе предприятий области в годы войны. Этот фильм посмотрели более 1300 раз.

Историческое видео производства Исторического музея сумело составить конкуренцию развлекательным программам.