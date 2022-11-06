Союз ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области отметил День военного разведчика в кругу друзей

В субботу, пятого ноября, в одном из населенных пунктов Кусинского района Челябинской области можно было увидеть подтянутых, широкоплечих мужчин в камуфляже, запускавших квадрокоптер, наводящих на «живые мишени» тепловизор. Это были южноуральские ветераны подразделений разведки, которые отмечали под открытым небом свой профессиональный праздник.

Технику и ее возможности представители элиты Вооруженных сил Российской Федерации демонстрировали в День военного разведчика юным гостям события и взрослым гражданским - волонтерам, оказывающие неоценимую помощь в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и простых жителей Донбасса. Поддержка бойцов и мирного населения в недавнем времени вошедших в состав России регионов – это та (без сомнения, благородная) миссия, что в нынешнее непростое время объединяет разведчиков и представителей волонтерского движения Южного Урала.

День военного разведчика организовал Союз ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, председатель которого Иван Заика, ветеран спецназа Главного разведывательного управления страны, провел на свежем воздухе (при помощи соратников) занятия по начальной военной подготовке.

Гражданским друзьям разведчиков все было очень интересно – участникам события, не имеющим боевого опыта, в этот особенный день показали экипировку российских военнослужащих, рассказали о применяемом в ВС РФ вооружении, продемонстрировали приемы и способы оказания первой медицинской помощи. Кроме того, гости разведчиков смогли увидеть в деле квадрокоптер и тепловизор, узнали, как пользоваться беспилотным летательным аппаратом в условиях боя.

Более того, все желающие сами смогли «полетать» (поуправлять квадрокоптером) и увидеть, как выглядят окружающие в объективе тепловизора.

«В таком формате День военной разведки мы отмечали впервые. Все получилось очень здорово, круто», - отметил ветеран спецназа ГРУ Олег Мигаль, который в этот праздничный день порадовал всех присутствующих горячими блюдами, приготовленными на костре: пловом, шулюмом…

Олег Мигаль является одним из организаторов добровольческих объединений, оказывающих помощь спецподразделениям в зоне проведения специальной военной операции, в том числе челябинским, а также мирному населению Донбасса.

То, что можно было увидеть и услышать пятого ноября в Кусинском районе, - для мужчин с боевым прошлым дело привычное. Они все это знают и умеют. Своими знаниями и навыками разведчики поделились - на высоком профессиональном уровне - со своими гостями «с гражданки», которые остались очень довольны субботним событием.

«Рассказали, объяснили, из чего состоит нынешнее обмундирование в армии, как его правильно надевать, компоновать, что и для чего служит. Шлемы, разгрузки, наколенники, слои одежды... В медицинской части показали, например, как останавливать кровь, накладывать жгуты в условиях боя. Гость-медик из Екатеринбурга, имеющий боевой опыт, провел профессиональную консультацию, ответил на вопросы», - рассказал Олег Мигаль.

Важным событием стало прибытие на День военного разведчика бронированного внедорожника из Магнитогорска, который уже через несколько недель отправится на Донбасс.

Машина марки «Нива» была приобретена волонтерами для бойцов, находящихся в зоне СВО, куда ее доставит Олег Мигаль.