Созданная в Троицке бригада армейской авиации получила статус гвардейской

Указом президента РФ Владимира Путина от 11-го июля текущего года 17-й бригаде армейской авиации, созданной в Троицке Челябинской области, присвоено почетное наименование «Гвардейская».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17 бригаде армейской авиации почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 17 гвардейская бригада армейской авиации», - говорится в указе главы государства.

Настоящий указ вступил в силу с момента подписания.

Напомним, пятого июля по указу Владимира Путина почетное наименование «Гвардейский» было присвоено 80-му танковому Краснознаменному полку, который дислоцируется в Чебаркуле (Челябинская область).

СПРАВКА

Первоначально 17-я бригада называлась 48-я авиационная база армейской авиации (в/ч 45123). Она была создана первого декабря 2011-го года в городе Троицк Челябинской области на базе трех отдельных частей: специальной авиационной части обеспечения и эвакуации космических объектов после их приземления, отдельной вертолетной эскадрильи армейской авиации 6980-й авиабазы и отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения. В 2012-м году 48-я авиационная база армейской авиации была перебазирована на аэродром Травяны возле Каменска-Уральского в Свердловской области. Первого декабря 2018 года соединение переформировали в 17-ю бригаду армейской авиации. В настоящее время бригада дислоцируется на двух аэродромах: Травяны и Упрун (Увельский район, Челябинская область).