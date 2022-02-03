Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска

Гиббоны и яванские макаки, поступившие в Челябинский зоопарк в июне 2019-го года на временное содержание (тогда очаровательные приматы, находившиеся на грани жизни и смерти, были еще совсем крохами), получили в столице Южного Урала «официальную прописку».

Об этом радостном событии муниципальное учреждение Челябинска сообщает сегодня, третьего февраля, напомнив, что детеныши приматов были конфискованы на границе с Казахстаном – их перевозили всех вместе в одной кошачьей переноске (!), в совершенно антисанитарных условиях.

К радости сотрудников зоопарка Челябинска, в случае с их подопечными известная цитата о том, что нет ничего более постоянного, чем временное, нашла свое подтверждение: спустя два с половиной года после спасения маленьких приматов суд города Троицка приговорил контрабандистку, перевозившую животных в багажнике автомобиля через границу, к трем годам лишения свободы, а трех гиббонов и двух яванских макак постановил передать зоопарку.

«Малыши были изъяты из дикой природы в очень раннем возрасте, находились в тяжелом состоянии из-за неправильного питания и недопустимых условий транспортировки. Из-за обезвоживания и истощения один из шестерых детенышей погиб, пятерых специалистам зоопарка удалось выходить», - рассказали в челябинском зоопарке, где после спасения малыши прошли все предписанные карантинные мероприятия, включая целый комплекс дополнительных анализов (изъятые из дикой природы приматы могут быть переносчиками целого ряда опасных, в том числе и для людей, заболеваний).

Параллельно проводилась реабилитация детенышей, включавшая нормализацию их питания, лечение от кожных паразитов, адаптацию к новым условиям.

«Для восстановления столь юных и ослабленных особей сотрудникам зоопарка приходилось привлекать «человеческих специалистов»: неонатологов, ортопедов. Уже через месяц новоселы набрали в весе, стали самостоятельно употреблять пищу и активно осваивать территорию. А уже в октябре 2019-го года, как только зоологи убедились, что жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, их перевели на постоянную экспозицию», - напомнили в МКУ «Челябинский зоопарк».

Как отмечают в учреждении, выхаживание редких видов приматов, которые были так юны и так сильно истощены, стало для специалистов настоящим вызовом. Сегодня спасенные обезьяны стали настоящими любимцами посетителей - благодаря своей детской непосредственности, любопытству и необычной внешности.

СПРАВКА

Гиббоновые, или малые человекообразные обезьяны (лат. Hylobatidae), - семейство приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Являются бесхвостыми приматами. Их передние конечности значительно длиннее, чем задние, из-за чего они могут уверенно хватать толстые ветки. На земле гиббоны передвигаются на ногах, поднимая руки вверх для поддержания баланса.

Макак-крабоед (лат. Macaca fascicularis), или яванский макак, - вид из семейства мартышковых. Занимает широкий ареал от востока Бангладеша через Бирму, Таиланд, Индокитай, острова Малайского архипелага до Филиппин. На Бали эти макаки считаются священными животными.