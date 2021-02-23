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Настоящие милахи

Спасенные в Челябинске щенки срочно ищут дом и любящих хозяев

Спасенные в Челябинске в суровые январские морозы щенки срочно ищут дом и любящих хозяев.

Вместе со своей мамой, которую их спасительница Зарина Батичко назвала Радой, малыши нашли временный приют у заботливой девушки. Однако челябинка находится на восьмом месяце беременности - ей становится все труднее заботится о четвероногих, тем более что у нее много своих животных и живет она в частном доме.

Щенки очень славные. Настоящие милахи. Окраса они самого разного – есть маленькая копия белого Бима с черным ухом, трагическую судьбу которого в свое время оплакивала вся страна, есть рыжик, есть щеночки темного окраса.

«Малышам полтора месяца. Шесть мальчиков и одна девочка. Трое черных, рыжий, белый и два коричневых. С двух недель кушают самостоятельно, приучены к пеленке и определённому месту туалета», - рассказала Зарина.

Челябинцы, которым приглянулись эти чудесные комочки, могут звонить по телефону: 8 (951) 480-30-33.

Щенки могут жить в частном доме. Отдавать их Зарина будет только ответственным людям, в надежные руки: как уточнила спасительница собачьего семейства, с ненавязчивым отслеживанием.

Фото предоставлено Зариной Батичко