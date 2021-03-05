Специалисты ГРЦ Макеева награждены высокими ведомственными наградами

Приказом генерального директора госкорпорации «Роскосмос» за личный вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) награждены рядом высоких ведомственных наград.
Знака отличия «За верность космосу» удостоен ведущий конструктор комплекса Борис Смирнов, знаком академика Сергея Королёва - инженер-конструктор первой категории Вячеслав Размахнин.
Медалью Виктора Макеева награждены инженер-технолог первой категории Ольга Коршунова, инженер-конструктор первой категории Александр Круглов, ведущий инженер-конструктор, руководитель группы Павел Рассомахин.
Почетной грамотой ГК «Роскосмос» отмечены достижения инженеров-конструкторов первой категории Павла Антоненко и Рината Каримова, а также инженера-технолога второй категории Евгения Копыла.
Объявлена благодарность инженеру-конструктору первой категории Дмитрию Иванову, исполняющему обязанности первого заместителя генерального конструктора по конструкторскому обеспечению - начальнику КБ-1 Павлу Мелехину.
Все награжденные - достойные представители прославленного коллектива ГРЦ. Среди них как опытные специалисты, так и представители нового поколения ракетчиков. Так, Павлу Мелехину, которому доверено исполнение обязанностей первого заместителя генерального конструктора, всего 35 лет, а Борис Смирнов, награжденный знаком отличия «За верность космосу», верен родному предприятию и профессии с 1964-го года - с того самого дня, как окончил Челябинский политехнический институт.
Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, трудовая биография Бориса Смирнова богата на знаковые события и уникальные проекты: он участник разработки ракетных комплексов с ракетами второго и последующих поколений, систем телеметрического контроля и получения измерительной информации.
Борис Александрович занимался созданием не только боевой ракетной техники, но и участвовал в работах по переоборудованию боевых ракет для запуска космических аппаратов. Так, в 1998-м году два искусственных спутника Земли Tubsat-N (N1) впервые в мире были запущены на околоземную орбиту ракетой «Штиль-1».
Борис Смирнов - заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ, имеет множество наград, среди которых - орден «Знак Почета». В настоящее время он ведущий конструктор нового перспективного комплекса, работа по созданию которого связана с частыми длительными командировками.
Кстати, и знак отличия «За верность космосу» он получил, находясь в одной из них, из рук генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, который, обращаясь к награжденным, подчеркнул: «Значение вашего труда, его результаты - это надежный ядерный щит нашей страны».
Несмотря на напряженный труд, Борис Александрович никогда не унывает. Он невероятный оптимист с тонким чувством юмора, которым щедро делится с коллегами. А они, в свою очередь, признаются, что с таким наставником по плечу любые, даже самые сложные производственные задачи.