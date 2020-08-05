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Специалисты компании «Интерсвязь» оперативно устранили последствия урагана

Общество
Сегодня, 10:02
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В рекордные сроки специалисты компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала – устранили последствия обрушившегося на Челябинскую область урагана.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, благодаря отработанным протоколам действия в условиях чрезвычайной ситуации доступ южноуральцев к высококачественным услугам связи был восстановлен в кратчайшие сроки. В пятницу,  31 июля 2020 года на Челябинскую область обрушился сильный ураган. За считанные минуты в Металлургическом районе южноуральской столицы были повалены сотни деревьев, нанесены повреждения жилым зданиями и социальным объектам, сотни многоквартирных домов и частный сектор остались без электроэнергии. Серьёзный урон был нанесён также городской инфраструктуре Златоуста. Сильный ветер и поваленные деревья стали причиной нескольких аварий в сети компании «Интерсвязь».  Однако инженерные сети компании в целом справились с форс-мажорными обстоятельствами: их запаса прочности хватило, чтобы противостоять стихии. Без доступа к сети Интернет оказалось более тысячи 400 домохозяйств в Челябинске и Златоусте, то есть всего 0,2% от всех домовладений, подключённых к «Интерсвязи».

По словам  руководителя аварийной службы компании «Интерсвязь» Константина Быченко, зафиксировано несколько десятков локальных, небольших повреждений оптоволоконных кабелей и падение нескольких опор. Аварии не носили серьёзного характера, обследования и восстановительные работы были начаты незамедлительно. В  компании существует ряд протоколов действий в чрезвычайных ситуациях, отработанных до автоматизма, как на теоретическом, так и на практическом уровне. Для того, чтобы не оставить  абонентов без связи на все выходные, были стянуты дополнительные силы из смежных отделов.

В штатном режиме отработали и подразделения компании «Интерсвязь», отвечающие за коммуникацию с абонентами. Повышенное количество обращений в call-центр оператора связи, вызванное авариями, не сказалось на качестве обслуживания. Львиную долю вопросов взял на себя чат-бот Ева мобильного приложения «Интерсвязь»: искусственный интеллект отвечал на запросы мгновенно, без привлечения оператора. В  настоящее время ликвидированы все крупные последствия урагана, активно ведутся «косметические» работы на сетях компании.

 

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