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Справку о неконтактности для посещения детсада в Челябинске можно будет получить дистанционно

Общество
Сегодня, 15:46
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске родители дошкольников могут дистанционно оформить справку для посещения их ребенком детского сада.

Напомним, со второго июля все дошкольные учреждения Челябинской области, в том числе и Челябинска, по распоряжению губернатора Алексея Текслера переходят на обычный режим работы.

В администрации Челябинска уточнили, детские сады будут принимать детей, которые отсутствовали более пяти дней, только при наличии справки от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными. Она действительна только троек суток (72 часа).

Справку можно будет получить и дистанционно. Для этого родитель заблаговременно (желательно, не менее чем за два дня) должен уведомить детсад о планируем выходе ребенка в группу. Администрация дошкольного образовательного учреждения самостоятельно запрашивает медицинскую организацию сведения об эпидокружении ребенка.

В мэрии рекомендуют родителям уточнять в своих детских садах возможность получения справки таким способом.

Кроме того, родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику и получить вышеуказанную справку в назначенное время (по предварительной записи).

Если ребенок впервые пойдет в детский сад (при наличии путевки), то в этом случае медицинские документы необходимо оформлять только в детской поликлинике по месту жительства и по предварительной записи.

В пресс-службе министерства здравоохранения области напомнили, что в дошкольное учреждение принимается только здоровый ребенок, без любых признаков заболевания.

Для осмотра и выдачи справок в поликлиниках есть кабинеты доврачебного приёма, что позволяет разъединять потоки здоровых и больных. Работа организуется по записи и с обязательным разведением потоков, по всем нормам РПН и санитарно-гигиеническим правилам, отметили в ведомстве.

В администрации Челябинска заверяют родителей дошкольников, что во всех детских садах города проводятся необходимые мероприятия по защите здоровья детей. «Это регулярная дезобработка помещений и уличных площадок, утренний фильтр, регулярный осмотр медработником», - уточнили в администрации и призвали родителей, приводящих детей в детсад, соблюдать обязательный масочный режим.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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