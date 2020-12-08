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Стали известны имена южноуральцев, которым в этом году достанется премия «Светлое прошлое»

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Стали известны имена южноуральцев, которым в этом году достанется премия «Светлое прошлое»

17 января 2021 года в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Орлова состоится XVII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Ее получат восемь наших соотечественников.

Премия «Светлое прошлое» вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. Проект реализуется с целью развития преемственности поколений, воспитания любви к малой родине. Сама награда - статуэтка «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

«Премия не называется народной, она и есть народная – любой может участвовать в нашем проекте и предложить для номинации своих собственных героев, достойных награды. Наш проект вот уже почти два десятка лет объединяет людей всех возрастов, национальностей, социальных слоев. Мы вместе. Это главный способ преодолевать трудности и видеть за тучами чистое небо», — отмечает Олег Митяев.

В списке лауреатов премии «Светлое прошлое» за 2020 год восемь человек.

Сергей Богдан.

Кикбоксер. Двукратный чемпион мира среди профессионалов, двукратный чемпион мира среди любителей, двукратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Учился и тренировался в Челябинске.

Андрей Головнев.

Ученый, этнограф. Теоретик движения в антропологии, профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Режиссер-документалист, президент Российского фестиваля антропологических фильмов. Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. Родился в Челябинске.

Федор Конюхов

Путешественник, рекордсмен. Капитан дальнего плавания, яхтенный капитан. Член Русского географического общества. Протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Организатор детских проектов в Челябинской области, награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Николай Михайлов

Журналист. Доктор философских наук, академик Международной академии информатизации. Лауреат премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, премии «Золотое перо России».

Олег Нациевский

Генерал-майор МВД в отставке. Создатель и начальник (1996) Челябинского юридического института МВД России. Почетный академик РАЕН, почётный профессор Европейского университета, заслуженный работник МВД России; награжден орденом «Знак Почета».

Ирина Романец

Заместитель главы администрации города Ялта. Заместитель главы города Сочи в 2008-2018 годах. Лауреат премии правительства Российской Федерации. Награждена Медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани I степени», почетным знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов», орденом Дружбы (2014) и другими правительственными наградами. Окончила Челябинский государственный институт культуры, работала в Челябинске.

Марина Рыльникова

Горный инженер, доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии горных наук (АГН), член-корреспондент Российской академии естественных наук. Заведующая Отделом теории проектирования освоения недр ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова Российской академии наук», профессор ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (заведующая научно-исследовательским отделом ООО «НИИОГР» (Челябинск), член экспертного совета по проблемам разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых Всероссийской аттестационной комиссии Минобрнауки России, эксперт Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора. Дважды лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.

Николай Табашников

Тележурналист, один из создателей и главный редактор телеканала «Моя Планета» ВГТРК. Член Российского географического общества. Лауреат Государственной Премии Правительства РФ в области СМИ.

Справка

Напомним, что премия «Светлое прошлое» включена в официальный список брендов Южного Урала. За 16 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 143 имени.