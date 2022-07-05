«Стальное сердце России» покоряет столицу: в Москве открылась выставка ММК

На Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка «Стальное сердце России», приуроченная к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область).

На 16-ти двусторонних стендах собраны десятки архивных и современных фотографий ММК и Магнитогорска, дополненные краткой информацией о самых интересных и важных эпизодах из истории комбината и города.

Экспозиция, подготовленная ММК и Объединенным государственным архивом Челябинской области, знакомит со строителями и металлургами, молодыми работниками и руководителями комбината, с рабочими буднями и отдыхом, с мечтами покорителей металла и реалиями, в которых они жили и работали.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», строительство Магнитогорского металлургического комбината началось весной 1929 года и прошло в рекордно короткие сроки - завершилось на два года раньше первоначально запланированной даты. Днем рождения металлургического комбината считается первое февраля 1932-го года, когда первая доменная печь выдала первый чугун.

На протяжении всей своей истории комбинат развивал передовые технологии и вводил в строй новые современные объекты. Масштабная модернизация предприятия продолжается и в наше время. Руководство ММК во главе с Виктором Рашниковым запустило новые производственные мощности, позволяющие выпускать качественную высокотехнологичную продукцию и сохранять лидерские позиции в мировой металлургии.

В экспозиции по соседству с памятником Александру Грибоедову в начале Чистопрудного бульвара представлены узнаваемые образы Магнитки и неизвестные широкой публике документы и фотографии. Они рассказывают о визитах в Магнитогорск правительственных делегаций, о социальных проектах ММК, о современном производстве и развитии города.

Выставка продлится до 31-го июля.