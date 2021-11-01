Стан 4500: 80 лет в строю агрегатов ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) восемь десятилетий назад начали выпускать крайне важную для фронта продукцию - броневой лист.

До этого прокатный стан 4500, эвакуированный в Магнитку по решению Государственного комитета обороны, трудился на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича.

История уникального агрегата началась в 1912-м году. Он был спроектирован немецкой фирмой Demag и в 1914-м пущен в работу. Его проектная мощность составляла 115 тысяч тонн в год. В Мариуполе стан работал до тех пор, пока фронт вплотную не подошел к городу. Тогда в начале августа 1941-го года стан был демонтирован, вместе с работавшими на нем людьми погружен в эшелоны и отправлен в Магнитогорск. На комбинат стан прибыл в конце августа 1941-го.

В приказе наркома черной металлургии СССР И.Ф. Тевосяна определялась дата начала выпуска броневого листа и место для размещения стана - фасонно-вальцесталелитейный цех. Но в таком случае комбинат не смог бы обеспечить себя валками, изложницами и другим фасонным литьем. Необходимо было найти другое решение. Времени на строительство нового здания не было, и было принято решение установить стан 4500 в пролетах адъюстажа сортопрокатного цеха, где по полученным ранее чертежам начали подготавливать фундаменты и строить нагревательные печи.

Прибывшие с оборудованием стана люди были оформлены на работу в цех «ЛП» (так назывался стан 4500) и включились в строительство и монтаж агрегата. Строительные работы и монтаж оборудования были произведены в рекордно короткие сроки. К моменту пуска стана в его составе было пять нагревательных печей, два электромостовых крана в третьем пролете и один во втором пролете. Были смонтированы большая паровая машина для привода валков клети, малая паровая машина для привода цепного кантователя и рабочего рольганга перед и за рабочей клетью.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», паровую машину стана также изготовила компания Demag. Ее по праву можно назвать сердцем стана 4500 горячей прокатки - именно она приводит в движение шестеренную клеть и валки стана. Проектировать ее начали в 1897-м году, а в 1913-м агрегат был пущен в броневом отделении завода Никополь Мариупольского общества. Диаметр зубчатого колеса паровой машины составляет пять метров, мощность – восемь тысяч лошадиных сил.

Тем временем пуск стана 4500 на магнитогорской площадке приближался. Одновременно ударными темпами строился специальный цех для термической обработки брони, сооружение которого началось в конце июля 1941-го года. Уже 15-го сентября состоялась горячая прокрутка на стане, был выдан первый пробный лист. Приказом по комбинату №441 от первого октября 1941-го был установлен срок ввода в действие обоих цехов - третье октября того же года.

При опробовании стана в октябре 1941-го произошла авария на паровой машине. Выпуск броневого листа задержался. Вступил стан 4500 в строй действующих агрегатов первого ноября 1941-го года. В декабре того же года Магнитка дала фронту 60 тысяч тонн танкового броневого металла. Производство бронелиста к тому времени на ММК превысило его довоенный выпуск всеми предприятиями Наркомчермета. В годы войны магнитогорцы «одели» в броню каждый второй советский танк.

После войны стан 4500 достраивался, пополнялся оборудованием, совершенствовались технологии. Стан поставлял продукцию по всему Советскому Союзу и за рубеж – в Англию, Германию, Румынию, Болгарию и другие страны. Стан 4500 был и остается кузницей кадров как для многих прокатных цехов комбината, так и для других предприятий страны и даже зарубежья. В цехе проходили практику металлурги КНДР и Болгарии. Здесь начинал свою трудовую деятельность будущий директор ММК и министр черной металлургии Украины Дмитрий Галкин.

Продукция толстолистового стана 4500 востребована по сей день. В числе ее потребителей предприятия трубной и строительной отраслей, судо-, котло- и машиностроения. В прошлом году на стане 4500 было произведено свыше 170-ти тысяч тонн горячего проката. Недавно стан 4500 вместе с другим прокатным станом Магнитки военной поры – станом 2350 – был запечатлен в граффити, появившемся на одной из стен производственных помещений на территории ММК.