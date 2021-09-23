Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно

С сегодняшнего дня, 23 сентября, лекции для студентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) будут проводиться дистанционно в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцииCOVID-19.

Соответствующее распоряжение об организации учебного процесса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции подписал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

«Занятия в дни, определенные расписанием как лекционные, с период 23 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - говорится в документе.

В ЮУрГУ уточнили, в вузе сохраняется смешанный формат обучения. До настоящего момента лишь часть поточных лекций проводилось в дистанционном режиме, с 23 сентября лекции полностью переведены на дистант. Такой порядок сохранится в течение месяца.

Физкультурой студенты будут заниматься небольшими группами и преимущественно открытых площадках (вне здания спортивного комплекса).

Напомним, уже второй день в области вновь начал регистрироваться рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. На сегодня на госпитальных базах и на дому получают необходимое лечение девять тысяч 422 пациента с ковидом.