23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
23.09.2021
В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона
23.09.2021
Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»
23.09.2021
На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов
23.09.2021
Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска
23.09.2021
В Копейске обнаружены две минометные мины
Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
22.09.2021
В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
22.09.2021
В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида
21.09.2021
В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021