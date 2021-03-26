Суд обязал мэрию Катав-Ивановска сделать тротуар для пешеходов

Прокуратура Челябинской области через вышестоящий суд добилась возложения на администрацию Катав-Ивановск оборудовать тротуар для пешеходов.
Областная прокуратура в суде отстояла позицию прокуратуры Катав-Ивановска по гражданскому делу о возложении на местную администрацию обязанности сделать на дороге тротуар.
«Установлено, что в Катав-Ивановске на улице Усть-Катавская между жилыми домами №4 и №98 асфальтированная автомобильная дорога не оборудована тротуаром, в связи с чем пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В свою очередь закон “О безопасности дорожного движения” подразумевает, что в России ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопасность передвижения.
Администрация Катав-Ивановска никаких мер по тому, чтобы привести дороги в надлежащее состояние, не сделала. Тем самым мэрия нарушила права участников дорожного движения.
Поэтому городской прокурор подал иск в суд к местной мэрии с требованием оборудовать асфальтированную автомобильную дорогу тротуаром или пешеходной дорожкой.
«Решением Катав-Ивановского городского суда требования прокурора удовлетворены и оставлены без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда, - отметила Мамаева. - Вопросы фактического исполнения судебного постановления поставлены на контроль».