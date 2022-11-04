Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»

Первый выездной урок из цикла духовно-нравственных занятий «Уроки доброты» провел для воспитанников детско-юношеского приюта «Возрождение» Отдел по социальному служению Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, «Уроки доброты» - это программа духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста, одобренная экспертами в сфере образования. Она имеет своей целью нравственное совершенствование детей через усвоение традиционных нравственных ценностей. В рамках занятий на конкретных примерах раскрывается духовно-нравственное содержание таких понятий, как: семья, совесть, добро и зло, правда и ложь, благодарность, послушание, милосердие, дружба и верность, чистое сердце, прощение, Родина.

Первое занятие проходило в игровой форме и носило вводный, ознакомительный характер. Ребят распределили на три группы, каждая из которых соответствовала одному из цветов российского флага.

Педагог-психолог Татьяна Григорьевна Феоктистова на условных примерах, используя макеты, раскрыла понятия «чистота сердца», «зависть», «обида», «прощение». После занятия дети просили друг у друга прощения. Педагоги-психологи и сестры волонтеры собора вручили детям сладкие подарки.

Свято-Симеоновский кафедральный собор планирует проводить «Уроки доброты» в приюте не реже одного раза в месяц.

ДЛЯ СПРАВКИ

Детско-юношеский приют «Возрождение» существует с 1993 года. Одновременно здесь могут проживать более сорока детей и подростков в возрасте от трех до 18 лет. Основная цель учреждения - профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, реабилитация и обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также подготовка детей к достойной взрослой жизни.

Свято-Симеоновский кафедральный собор уже несколько лет оказывает приюту помощь и окормляет его воспитанников. Некоторые из воспитанников приюта в большие праздники исповедуются и причащаются в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.