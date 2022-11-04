04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
04.11.2022
В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
03.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
18.10.2022
Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской
16.10.2022
Огромные очереди выстроились к ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской в Челябинске
15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
11.09.2022
В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022