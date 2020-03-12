Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной

Ветеран Великой Отечественной войны из города Копейска (Челябинская область) Иван Иванович Конченков несколько десятилетий ждет присвоения звания «Герой Советского Союза».

К высокому званию храбрый копейчанин, подбивший вражеский танк и продолживший бой несмотря на полученное ранение, был представлен много лет назад будущим маршалом Победы Константином Рокоссовским, который на тот момент имел звание генерала-полковника и являлся командиром молодого солдата Ивана Конченкова.

Сейчас Ивану Ивановичу уже 94 года. На войну он ушел желторотым юнцом - с 16-ти лет партизанил. Из партизанского отряда попал под командование Рокоссовского. Впоследствии стал сыном полка.

О судьбе Ивана Конченкова рассказал известный челябинский журналист Павел Большаков, написавший открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость. В обращении к главе государства Павел Большаков объяснил причины, по которым награда так и не нашла своего героя.

Оказалось, когда Иван был в госпитале, его близкие получили письмо, где он был назван пропавшим без вести (именно поэтому представление к званию Героя Советского Союза тогда затерялось). Оправившись после ранения, южноуралец воевал с японцами на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, работал на шахте, в органах власти, потом ушел в милицию, дослужившись до звания полковника внутренних органов. Писал стихи, выпустил книгу о славных женщинах Копейска - участницах Великой Отечественной войны.

«Настоящие герои войны скромны по природе и не очень настойчивы в делах восстановлении справедливости. Тем более, он не разведчик Рихард Зорге и не подводник Александр Маринеско, которым только после смерти присвоили звание Героя Советского Союза. Да и подбил-то наш Герой всего один танк. Но командующий Центральным фронтом К. К. Рокоссовский поддержал представление командира полка, который посчитал решительные действия комсомольца подвигом, сорвавшим прорыв фашистов на этом участке фронта», - пишет в своем обращении Павел Большаков.

Он отмечает, что Иван Иванович Конченков является почетным гражданином Копейска, участником юбилейных парадов Победы на Красной площади. Занимался поиском погибших во время Великой Отечественной войны копейчан. За семь лет восстановил 11 тысяч 587 фамилий фронтовиков.

Иван Иванович награжден орденами «Отечественная война» I и II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Партизану Отечественной войны», медалью Жукова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

«Владимир Владимирович, сделайте подарок накануне праздника Великой Победы нашему Герою, который недавно пережил инсульт. Восстановление справедливости без долгих бюрократических проволочек будет лучшей наградой всем фронтовикам Урала. Ветераны войны и тыла Копейска и легендарного Танкограда в вас верят и до последнего дня жизни будут благодарны», - отмечает Павел Большаков.

Участников Великой Отечественной войны в Челябинской области (как и во всей России) становится меньше с каждым днем. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в областном совете ветеранов, в живых осталось всего около 820-ти южноуральцев, воевавших в Великую Отечественную.

«Это данные на сегодняшний день, однако реальная цифра уже может быть меньше - фронтовики уже очень пожилые люди (им за 95), они уходят из жизни каждый божий день. 80 процентов из ныне живущих участников войны – лежачие. Хорошо, если к 9 Мая хоть 500 ветеранов еще будут живы», - рассказали в региональной ветеранской организации.