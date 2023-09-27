Сыр, мёд, колбасы и рыба - целый супермаркет с дегустацией привезли на выставку в Челябинск

В Челябинске открылась XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Свои коллективные стенды представили агропредприятия шести регионов Уральского федерального округа.

Выставку открыли председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и заместитель губернатора региона Сергей Сушков.

«Челябинская область является одним из лидеров в стране по сельскому хозяйству, мы входим в десятку регионов по производству мяса птицы, свинины, яиц, в тройку российских лидеров по производству муки, круп и макаронных изделий. Уверен, что агропромышленный сектор будет и дальше развиваться, эта выставка станет прекрасной возможностью для обмена опытом, поиска новых решений», – отметил Олег Гербер.

Сергей Сушков также пожелал участникам выставки плодотворной работы.

«Очень приятно, что регионы Уральского федерального округа приехали к нам, в Челябинскую область. В настоящий момент в округе повсеместно идёт напряжённая уборочная кампания, - сказал Сергей Сушков в своем приветственном слове участникам форума. - Три дня деловой программы позволят напитаться новыми знаниями и в итоге улучшить показатели развития агропромышленного комплекса Уральского федерального округа».

Заместитель губернатора отметил, что 29 сентября выставку посетят почётные гости - представители уральского полпредства и главы регионов.

На площадке рядом с конгресс-холлом разместилась экспозиция сельскохозяйственной техники и оборудования, ярмарка сельхозпродукции.

Самый популярный осенний продукт на Урале - мёд. Его на выставке представляют около 20 пасек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Башкирии и Татарстана.

Продуктовые и другие товары представляют около 280 участников. Почти все регионы угощают фермерскими сырами. Можно попробовать не только ямальскую рыбу, колбасу из оленины, но и сметану - тоже с Ямала. Свердловская, Курганская области представляет свои достижения в переработке и в сфере селекции. Тюменская область - это, конечно рыба, мясная и молочная переработка. Они привезли на выставку целый супермаркет. Челябинскую область представляют крупные предприятия-переработчики, которые поставляют свою продукцию от Мурманска до Хабаровска, и успешно работают на внешний рынок.

«Каждый год наши компании представляют различные новинки. В этом году они реализуют инвестиционные проекты, которые позволят им развиваться дальше. Компания «Ситно» строит племенной птицеводческий репродуктор и селекционно-семеноводческий центр. Новый инвестиционный проект реализует компания «Ресурс» (ТМ Увелка) по строительству элеватора и расширению производства гречневой крупы. Компания «Ариант» открывает новое производство вискового дистиллята и будет делать виски. Реализация таких проектов позволяет нам быть независимыми и обеспечивать продовольственную безопасность в регионе и в стране в целом», - подчеркнула замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Как сообщает пресс-центр регионального минсельхоза, в деловой программе выставки - пленарные и закупочные сессии, научные форумы, обучающие семинары. В числе почётных гостей советник министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Сухарев и начальник управления отраслевого развития Федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин. Они провели открытый диалог и ответили на вопросы потенциальных экспортёров Уральского федерального округа. С отдельными экспозициями выступают Южно-Уральский государственный аграрный университет. Селекционные достижения представляют учёные Свердловской и Тюменской областей.

Организаторы выставки - правительство Челябинской области, министерство сельского хозяйства Челябинской области. Выставка проводится при поддержке полномочного представителя ррезидента России в Уральском федеральном округе.

Экспозиции будут работать с 27 по 29 сентября в конгресс-холле «Таганай» (Челябинск, улица Труда, 181), посетить их может любой желающий.

Время работы выставки:

27 сентября: 10.00-18.00

28 сентября: 10.00-18.00

29 сентября: 10.00-16.00.