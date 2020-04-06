Текслер – главам и работодателям о зарплате: Не вздумайте резать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований и работодателей региона сохранить по максимум рабочие места и уровень заработной платы, а также доходы жителей региона в период обязательной самоизоляции, когда часть работников вынуждена трудиться дистанционно или пережидать карантин дома.

Соответствующие распоряжение Алексей Текслер дал главам в ходе ежедневного совещания с главами в режиме ВКС и состоявшегося сегодня, шестого апреля, брифинна с представителями СМИ, проведенного в дистанционном режиме.

«Всё, что касается заработных плат бюджетников, всё на 100% остается в бюджете. Не вздумайте резать! Это сегодня приоритет, – подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к главам и напомнил. - Все что касается доходов наших граждан, в том числе бюджетников, это приоритет».

Губернатор поручил главам пересмотреть расходы, сократив те из них, которые сегодня не являются приоритетными.

На сегодняшнем брифинге Алексей Текслер настоятельно обратил внимание работодателей держать на контроле эти вопросы. «Мы, федеральное правительство и регион, внимательно анализируем ситуацию на рынке труда и смягчаем последствия кризисных явлений. Поэтому по максиму нужно сохранять рабочие места и заработную плату работникам в соответствии с Указом президента», - предупредил работодателей глава региона.

Тем южноуральцам, кто все-таки остался без работы в этот сложный период, необходимо встать на учет в центры занятости населения. Это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, достаточно подать заявление. По решению губернатора вводится региональная доплата для офоциально зарегистрированных безработных жителей.

Алексей Текслер сообщил сегодня, что утвердил порядок предоставления единовременной компенсации, которая будет выплачена гражданам, потерявшим работу из-за ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Главному управлению по труду и занятости населения даны все команды, чтобы эти выплаты начать уже на этой неделе», - отметил губернатор. Общая сумма пособия после всех доплат составит 15 тысяч рублей (максимальный размер выплат), вне зависимости от размера федеральной выплаты.

Также будут введены меры поддержки для мам, самостоятельно воспитывающих детей, и многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Планируется их обеспечивать продуктами местных производителей.

Правительство, профсоюзы и работодатели региона направили руководителям предприятий и организаций области обращение о развитии гибких форм занятости работников в период распространения коронавирусной инфекции.

Первый заместитель губернатор Ирина Гехт, подписавшая документ, обратила внимание на недопустимость принятия решений об увольнении или привлечения к дисциплинарной ответственности работников, не вышедших на работу в период обязательной самоизоляции. «Обязательным требованием при переводе работника на дистанционную работу, а также режим гибкого рабочего времени является сохранение уровня оплаты труда и обеспечение своевременности выплаты заработной платы», - подчеркивается в документе.

Как рассказал председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, на целом ряде промышленных предприятий Челябинской области пошли навстречу своим сотрудникам. Например, заработная плата в вынужденные выходные будет рассчитана по повышенной ставке. Кто-то из работодателей даже организовал самостоятельную доставку сотрудников, чтобы те не добирались на общественном транспорте. Некоторым разрешили приходить не к началу рабочего дня, а в определенный промежуток времени – например, с восьми до девяти утра. «Мы постоянно рассматриваем все ситуации, разбираемся в каждой индивидуально», - заверил Олег Екимов.

Депутат регионального парламента Сергей Евстигнеев считает, что в государственных учреждениях не возникает вопросов, как оплачивать труд сотрудников на время их самоизоляции. В малом и среднем бизнесе ситуация зачастую складывается иначе. «Предпринимателям в сегодняшних реалиях тяжело содержать сотрудников. Однако большинство все-таки понимают свою ответственность, и сохраняют коллектив. Именно таким бизнесменам и будет оказываться помощь», - рассказал парламентарий.

Глава региона в регулярном режиме продолжит проводить совещания с главами посредством видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 марта по 30 апреля в России объявлены нерабочими днями. Список предприятий, которые продолжают свою работу в период действия режима самоизоляции, размещен на сайте правительства Челябинской области. Перечень обновляется в оперативном режиме. По вопросам поддержки работодателей действует телефон «горячей линии»: 8-800-350-24-74.

Если предприятие не входит в утвержденный перечень, а работодатель заставляет сотрудника выходить на работу, то за защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону 8-(351) 237-08-32.

Кроме того, южноуральцы смогут сообщить в министерство общественной безопасности Челябинской области обо всех случаях нарушения их прав работодателями и непроведения дезинфекции на рабочих местах. После этого будут организованы проверки.

На сайте губернатора открыта рубрика, где областные власти отвечают на поступающие вопросы по режиму самоизоляции.

В региональном Правительстве открыта «горячая линия» по вопросам введения режима обязательной самоизоляции 8-800-201-41-88.