ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер – главам и работодателям о зарплате: Не вздумайте резать

Общество
Сегодня, 18:41
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований и работодателей региона сохранить по максимум рабочие места и уровень заработной платы, а также доходы жителей региона в период обязательной самоизоляции, когда часть работников вынуждена трудиться дистанционно или пережидать карантин дома.

Соответствующие распоряжение Алексей Текслер дал главам в ходе ежедневного совещания с главами в режиме ВКС и состоявшегося сегодня, шестого апреля, брифинна с представителями СМИ, проведенного в дистанционном режиме.

«Всё, что касается заработных плат бюджетников, всё на 100% остается в бюджете. Не вздумайте резать! Это сегодня приоритет, – подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к главам и напомнил. - Все что касается доходов наших граждан, в том числе бюджетников, это приоритет».

Губернатор поручил главам пересмотреть расходы, сократив те из них, которые сегодня не являются приоритетными.

На сегодняшнем брифинге Алексей Текслер настоятельно обратил внимание работодателей держать на контроле эти вопросы. «Мы, федеральное правительство и регион, внимательно анализируем ситуацию на рынке труда и смягчаем последствия кризисных явлений. Поэтому по максиму нужно сохранять рабочие места и заработную плату работникам в соответствии с Указом президента», - предупредил работодателей глава региона.

Тем южноуральцам, кто все-таки остался без работы в этот сложный период, необходимо встать на учет в центры занятости населения. Это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, достаточно подать заявление. По решению губернатора вводится региональная доплата для офоциально зарегистрированных безработных жителей.

Алексей Текслер сообщил сегодня, что утвердил порядок предоставления единовременной компенсации, которая будет выплачена гражданам, потерявшим работу из-за ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Главному управлению по труду и занятости населения даны все команды, чтобы эти выплаты начать уже на этой неделе», - отметил губернатор. Общая сумма пособия после всех доплат составит 15 тысяч рублей (максимальный размер выплат), вне зависимости от размера федеральной выплаты.

Также будут введены меры поддержки для мам, самостоятельно воспитывающих детей, и многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Планируется их обеспечивать продуктами местных производителей.

Правительство, профсоюзы и работодатели региона направили руководителям предприятий и организаций области обращение о развитии гибких форм занятости работников в период распространения коронавирусной инфекции.

Первый заместитель губернатор Ирина Гехт, подписавшая документ, обратила внимание на недопустимость принятия решений об увольнении или привлечения к дисциплинарной ответственности работников, не вышедших на работу в период обязательной самоизоляции. «Обязательным требованием при переводе работника на дистанционную работу, а также режим гибкого рабочего времени является сохранение уровня оплаты труда и обеспечение своевременности выплаты заработной платы», - подчеркивается в документе.

Как рассказал председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, на целом ряде промышленных предприятий Челябинской области пошли навстречу своим сотрудникам. Например, заработная плата в вынужденные выходные будет рассчитана по повышенной ставке. Кто-то из работодателей даже организовал самостоятельную доставку сотрудников, чтобы те не добирались на общественном транспорте. Некоторым разрешили приходить не к началу рабочего дня, а в определенный промежуток времени – например, с восьми до девяти утра. «Мы постоянно рассматриваем все ситуации, разбираемся в каждой индивидуально», - заверил Олег Екимов.

Депутат регионального парламента Сергей Евстигнеев считает, что в государственных учреждениях не возникает вопросов, как оплачивать труд сотрудников на время их самоизоляции. В малом и среднем бизнесе ситуация зачастую складывается иначе. «Предпринимателям в сегодняшних реалиях тяжело содержать сотрудников. Однако большинство все-таки понимают свою ответственность, и сохраняют коллектив. Именно таким бизнесменам и будет оказываться помощь», - рассказал парламентарий.

Глава региона в регулярном режиме продолжит проводить совещания с главами посредством видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 марта по 30 апреля в России объявлены нерабочими днями. Список предприятий, которые продолжают свою работу в период действия режима самоизоляции, размещен на сайте правительства Челябинской области. Перечень обновляется в оперативном режиме. По вопросам поддержки работодателей действует телефон «горячей линии»: 8-800-350-24-74.

Если предприятие не входит в утвержденный перечень, а работодатель заставляет сотрудника выходить на работу, то за защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону 8-(351) 237-08-32.

Кроме того, южноуральцы смогут сообщить в министерство общественной безопасности Челябинской области обо всех случаях нарушения их прав работодателями и непроведения дезинфекции на рабочих местах. После этого будут организованы проверки.

На сайте губернатора открыта рубрика, где областные власти отвечают на поступающие вопросы по режиму самоизоляции.

В региональном Правительстве открыта «горячая линия» по вопросам введения режима обязательной самоизоляции 8-800-201-41-88.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 16:52
Ирина Гехт объяснила причины смерти помощника судьи и рассказала про состояние Зюся
Общество
Сегодня, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Общество
Сегодня, 15:17
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Культура
Сегодня, 15:10
Онлайн-театр Озёрского «Золотого петушка» покажет спектакли-лауреаты
Сегодня, 14:33
Текслер ответил на вопросы по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 13:46
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Сегодня, 13:26
За сутки число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло почти в 1,5 раза, в УрФО - на 8
Сегодня, 13:16
Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы
Сегодня, 13:13
Школы Челябинска перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 13:10
В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут
Сегодня, 12:58
Текслер: На этой неделе послаблений садоводам точно не будет
Сегодня, 12:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 4 новых случая коронавируса
Сегодня, 12:46
Наталья Котова поручила подрядчикам лучше убирать дорожные карманы
Сегодня, 12:43
В Челябинске на улице Молодогвардейцев уложат новый асфальт
Общество
Сегодня, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Спорт
Сегодня, 13:06
Физкультминутка от ИА «Урал-пресс-информ»
Делайте с нами: упражнения на координацию движения
Новости
Сегодня, 18:20
Политика
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
Сегодня, 16:55
Происшествия
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
Сегодня, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Сегодня, 15:17
Общество
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Сегодня, 14:53
Происшествия
В Миассе будут судить организатора ОПГ, который вовлек своего отца в распространение наркотиков
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:17
Общество
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Сегодня, 13:46
Общество
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Сегодня, 13:16
Общество
Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы
Сегодня, 13:13
Общество
Школы Челябинска перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 13:10
Общество
В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут
Теги
Алексей Текслер
Зарплата
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика