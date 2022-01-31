Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении

Челябинская область встречает новую, более масштабную волну коронавирусной инфекции, которая наиболее ударит по первичному звену здравоохранения, с ощутимым дефицитом медицинских кадров.

Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал 30 января в эфире телеканала «Россия-24».

Корреспондент поинтересовалась у главы региона, с какими проблемами в первичном звене область подходит к пятой волне ковида (вызвана наиболее заразным омикрон-штаммом), которая больше всего ударит по поликлиникам, амбулаториям, по ФАПам

«Отвечая на ваш вопрос, какая самая главная проблема, я вам отвечу: кадры. Нам нужны тысячи человек для того, чтобы полностью закрыть потребность в нашем здравоохранении», - заявил Алексей Текслер.

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка в области оценивается как напряженная. За прошедшие сутки подтверждено три тысячи 277 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у школьников - 577. Максимум за весь период пандемии был 656 инфицированных за сутки (29 ноября 2021 года).

По состоянию на 31 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 15 тысяч 252 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 252 жителя).

В регионе впервые за весь период пандемии коронавируса принято решение об открытии специальных ковидных амбулаторных центров, куда могут обращаться жители с симптомами вирусной инфекции.

Для укрепления первичного звена здравоохранения врачей из стационаров переводят в поликлиники, где отмечается основной наплыв пациентов.

Медики отмечают, омикрон-штамм переносится заболевшими легче. У многих температура невысокая, жалобы на боль в горле, слабость.

«Боимся обмана "омикрона", что он будет протекать легче и на фоне приема лекарств больные почувствуют облегчение. И, зная нашу русскую душу, как только стало легче, заболевание закончилось, лекарства пить прекращаю. Мы видели такие случаи, когда больные уходили раньше из стационара, а потом они к нам возвращались с более тяжелыми пневмониями", – рассказал главный врач областной клинической больницы №3 Челябинска Михаил Вербитский.

По данным Роспотребнадзора, омикрон-штамм заразнее предыдущих в 3-7 раз, инкубационный период при заражении им (отрезок времени с момента заражения до появления первых симптомов) сократился в среднем с 6-8 суток до 2-5 дней. Медики подчеркивают, привитые пациенты более легко переносят заражение этим штаммом (как правило, у них не появляется пневмония). У ревакцинированных велика вероятность вообще не заразиться (в течение трех месяцев после повторной вакцинации).