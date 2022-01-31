В Челябинске еще в семи поликлиниках открылись ковидные амбулаторные центры

С понедельника, 31 января, в Челябинске развернуты новые ковидные амбулаторные центры на базе поликлиник, куда могут обратиться жители, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией и имеют симптомы ОРВИ.

Как сообщили в минздраве, пациентов с подозрением на ковид начали принимать во взрослой поликлинике ОКБ № 2 (ул. Гагарина, 18, корпус 2), в поликлинике №1 ОКБ № 3 (пр. Победы 287А) и в поликлинике №2 ОКБ № 3 (пр. Победы, 376В), поликлинике ГКБ № 5 (ул. 3-го Интернационала, 69), во взрослой поликлинике ГКБ № 9 (ул. 5-я Электровозная, 5), в поликлинике №1 ГКБ № 8 (ул. Горького, 18, 7 подъезд) и в городской поликлинике №8 в Чурилово (ул. Трашутина, 20).

Как сообщают в поликлинике Чурилово, к ним могут обратиться пациенты старше 18 лет с признаками ОРВИ. «В медучреждении можно будет сдать экспресс-тест на COVID-19, пройти осмотр врача и получить рекомендации. При необходимости здесь же будут выдавать лекарства, производить забор анализов», - сообщает медучреждение.

За стоматологической помощью, вакцинацией и диспансеризацией жители поселка могут обращаться в эту же поликлинику, но с другого входа (со стороны магазина «Монетка»), а вот за иными видами медицинской помощи им придется ехать в основное здание поликлиники (пр. Ленина, 3).

Пациентов в ковидных центрах поликлиник будут принимать с восьми до 18 часов

в поликлиниках КГБ №8 и в Чурилово – с восьми до 16 часов с понедельника по пятницу, в выходные – с восьми до 14 часов.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске начала работу первая в регионе «ковидная» поликлиника. Она развернута на базе городской клинической больницы №1 (грязелечебница, ул. Воровского, 9А). В поликлинику может обратиться любой житель области с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактный с больными ковидом или имеющий симптомы ОРВИ. Прием пациентов ежедневно с восьми до 18 часов.

В ежедневном режиме принимает пациентов с подозрением на ковид и симптомами ковид также поликлиника ГКБ № 11 (ул. Дзержинского, 15) и городская поликлиника № 5 (пр. Комсомольский, 36А, кабинеты 102 и 103). Кроме того, жителей с признаками ОРВИ ждут в поликлинике ГКБ № 2 (пр. Ленина, 82, вход со двора) по будням с восьми часов 30 минут до 18 часов и в выходные с девяти до 15 часов.

Ковидный амбулаторный центр открыт с целью разделения пациентов и разгрузки других медучреждений, которые работают в обычном режиме.

Инна Захарова, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы №2:

«Любой гражданин, у которого появились признаки ОРВИ, может обратиться в наш Центр. На приеме проводится осмотр, экспресс-тестирование на COVID-19, при подтверждении диагноза пациент может получить лекарственные препараты и рекомендации по лечению. Если есть определенные показания, осуществляется маршрутизация для проведения КТ грудной клетки и госпитализации».

В поликлинике работают 3 кабинета, медработники готовы принимать до 120 человек в будние дни с 8:30 до 18:00 и в выходные с 9:00 до 15:00. Обратиться за медицинской помощью могут жители старше 18 лет не только Челябинска, но и всей области. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Остальные поликлиники региона продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме.