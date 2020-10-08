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Текслер: Наша задача – не ограничения новые вводить, а обеспечить контроль

Общество
Сегодня, 09:33
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Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Дополнительные ограничения пока вводить не планируется.

Соответствующие распоряжения прозвучали на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По оценке властей, на сегодня в регионе ситуация по коронавирусу сложная (отмечается рост заболеваемости), но контролируемая. «Наша задача сейчас – это не ограничения новые вводить, а обеспечить контроль соблюдения понятных и простых требований для того, чтобы не перегружать наши больницы, - отметил Алексей Текслер. - Мы знаем, что врачи, фельдшеры, бригады скорой помощи и так работают сейчас на полную мощность».

Губернатор распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, как это было весной, когда регион только столкнулся с ковидом. При проверках, проводимых с ГУ МВД и Роспотребнадзором области, будет сделан акцент на неукоснительное соблюдение всех требований. К нарушителям – юридическим лицам – будут применять административные меры воздействия.

Глава региона отдельно остановился на необходимости проводить проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. «Человек может находиться в маске, себя полностью обезопасить на работе. Но он едет на работу в общественном транспорте, все становится абсолютно бессмысленным, когда он контактирует с большим количеством людей без масок», - отметил Алексей Текслер.

Отдельное поручение губернатор дал главам муниципалитетов: под личную ответственность организовать в своих территориях ежедневные контрольные мероприятия с отчетом в правительство области.

Кроме того, Алексей Текслер распорядился усилить работу горячей линии минздрава, повысить информирование жителей.

Несмотря на ухудшение эпидситуации, пока в регионе не планируется вводить дополнительных ограничений ни в экономике, ни в сфере образования.

«Мы не планируем никаких ограничений на экономику вводить. Наоборот, я считаю, что наши промышленные предприятия и структуры должны выступать профилактическим звеном. Когда люди от входа, в течение рабочего процесса и до выхода находятся под постоянным надзором», - подчеркнул Алексей Текслер.

Жесткий контроль, по распоряжению губернатора, должен осуществляться и в образовательных учреждениях. Школы и вузы не планируется переводить на дистанционный режим обучения или объявлять досрочные каникулы.

«Все наши структуры должны продолжать работать, но под контролем и с соблюдением тех процедур и правил, которые существуют», - потребовал.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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