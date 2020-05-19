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Продолжительность жизни повысить, смертность сократить

Текслер: Несмотря на пандемию, задачи нацпроекта «Здравоохранение» должны быть выполнены

Общество
Сегодня, 18:02
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал принять все меры для здоровьясбережения и увеличения продолжительности жизни южноуральцев, несмотря на сложную текущую эпидемиологическую ситуацию.

Угроза распространения коронавирусной инфекции значительно увеличила нагрузку на здравоохранение и частично затормозила темпы плановой работы (в частности, диспансеризацию, вакцинацию, медосмотры).

Но, по мнению губернатора, это не должно отражаться на качестве жизни южноуральцев, на возможностях раннего выявления заболеваний для своевременного получения медицинской помощи и продления сроков жизни. Алексей Текслер обозначил задачи, которые позволят в полной мере реализовать все запланированные показатели национального проекта «Здравоохранение».

По данным Челябинскстата, в 2019 году средняя продолжительность жизни южноуральцев выросла и превысила 72 года. Мужчины в регионе живут в среднем 66,5 года, женщины – 77,3 года.

Смертность в первом квартале 2020 года снизилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 12 тысяч 66 до 11 тысяч 295 человек. Младенческая смертность сократилась на 19,8%.

Вместе с тем, высокой остается смертность в трудоспособном возрасте. У женщин и у мужчин на первом месте по причинам смерти остаются болезни системы кровообращения. На втором месте у мужчин - внешние причины, у женщин - новообразования.

Алексей Текслер распорядился: «Несмотря на ситуацию с пандемией, выполнить поставленные задачи федерального национального проекта. В частности, по увеличению продолжительности жизни и сокращению показателей смертности от болезней системы кровообращения и новообразований».

Глава региона поручил активизировать работу по ранней диагностике и профилактике заболеваний.

Кроме того, будет продолжено развитие областного онкологического диспансера в части внедрения технологий ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ.

«Доступность медицинской помощи тому, кто в ней нуждается, не должна быть снижена, как в части диспансерного наблюдения, так и в части плановой помощи», - подчеркнул Алексей Текслер и рекомендовал активнее применять новые формы работы: стационар на дому, телемедицинские консультации.

«Определенный Президентом в майском указе вектор социально-экономического развития, направленный на здоровьесбережение, увеличение численности населения и продолжительности жизни людей, даже в условиях новых реалий должен быть реализован», - подытожил губернатор.

По прогнозам в 2020 году средняя продолжительность жизни должна составить 72,5 года, в том числе у мужчин – 67,2 года, у женщин – 77,7 года. К 2030 году южноуральцы, по прогнозам, будут жить в среднем 76,6 года, в 2035 году – 78,3 года.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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