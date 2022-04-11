Текслер – о результатах проверки по факту массового ДТП в Златоусте: В голове это не укладывается

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о результатах проверки, проведенной по поручению главы региона в Златоусте по факту массового дорожного-транспортного происшествия. Дорога, на которой произошло ДТП, оказалась бесхозной и никем не обслуживалась.

Напомним, 21 марта 2022 года после обильного снегопада в Златоусте из-за некачественной уборки дорог столкнулось сразу 17 автомобилей. Алексей Текслер поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта области провести детальную проверку. Сегодня губернатору доложили об её результатах.

«Выяснилось, что участок дороги, где произошла массовая авария, не обслуживался подрядчиком. Но это и так очевидно по видео, которые все видели, - написал в своем аккаунте в соцсетях Алексей Текслер. - Дело обстоит хуже: обслуживание этого участка и вовсе не предусмотрено муниципальным контрактом на содержание дорог».

То есть в Златоусте одну часть дороги обслуживают, а вторую, бесхозную, нет.

«В голове это не укладывается: как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет?», - недоумевает губернатор.

И это не предел. По словам Алексея Текслера, миндортранса выявил в Златоусте еще несколько бесхозных дорог. И за них никто не отвечал и никто их не осблуживал.

«Это неприемлемо, - подчеркнул Алексей Текслер. - Глава города уже получил все указания. Администрации нужно незамедлительно взять дороги на баланс, обслуживать их».

Губернатор предположил, что бесхозные дороги можно найти и в других муниципальных образованиях области. Алексей Текслер поручил миндортранса совместно с главами муниципалитетов в течение весны и лета провести ревизию бесхозных дорог, поставить их на баланс и начать обслуживание.

«Рисковать здоровьем людей и их имуществом недопустимо», - напомнил прописные истины губернатор. Алексей Текслер пообещал, что в сентябре проверит исполнение своего поручения.