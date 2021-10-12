Текслер – об обязательной вакцинации: После просмотра видео многое становится на свои места

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона внимательно послушать врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в «красной зоне», и понять необходимость введения обязательной вакцинации от ковида.

Напомним, с 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий работников.

«Можно долго спорить на тему обязательной вакцинации от коронавируса. Но лучше всего дать слово тем, кто сегодня, сейчас, прямо в эти минуты спасает жизни пациентов на госпитальных базах. От болезни, которая не щадит ни стариков, ни молодых», - написал в своем аккаунте в соцсетях глава региона.

Как рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ №2, доктор медицинских наук Екатерина Варапаева, в настоящий момент в отделении получает лечение 136 беременных женщин, из них только одна вакцинированная. Привитая болеет легко, в отличие от непривитых.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ОКБ №2 Мушфиг Нусратов, среди тяжелых пациентов более 90% - те, кто не ставил прививку. Вакцинированные либо не болеют, либо легче переносят вирус.

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных ОКБ №2, кандидат наук Андрей Киосов уверен, что без вакцинации с коронавирусом не справится.

Заведующая шестым инфекционным отделением областного инфекционного центра Евгения Савинова из ее вакцинированных пациентов никто не умер, всем удалось справиться с болезнью. «Я советую всем прививаться, прививать своих родителей, беречь себя, носить маски и не затягивать с обращением за медицинской помощью в случае заболевания», - рекомендует Евгения.

Врач областного инфекционного центра Валентина Филипцова отмечает, что ей не понятна причина отказа ряда жителей от прививки. Вакцинированные, по ее словам, болеют легче или выздоравливают быстрее.

Губернатор Алексей Текслер уверен: «После просмотра этих видео многое становится на свои места».