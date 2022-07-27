Текслер посетил лагерь, в котором отдохнули дети из Донбасса и находятся участники «Университетской смены» из ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил загородный лагерь «Уральская березка», где отдохнули дети из Донбасса. Сейчас здесь отдыхают школьники из Челябинска, а также участники «Университетской смены» из ДНР.

Глава региона отметил, что общение с детьми произвело на него сильное впечатление.

«Сейчас очень важно, чтобы дети отдохнули, подготовились к новому учебному году. Понятно, мы параллельно с этим на подведомственных территориях, в Ясиноватой и Волновахе, восстанавливаем инфраструктуру, школы, детские сады и все, что касается детей. Это одна из самых важных задач, которая перед нами стоит», — сказал Алексей Текслер.

Старшеклассники обсудили с главой региона, как поступить в челябинские вузы.

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«Были вопросы, как приехать учиться дальше в Челябинск. И, если дети приедут к нам учиться, это будет одним из результатов сегодняшнего общения. Поэтому очень рад, что сегодня мы вместе здесь с детьми из Донецкой Народной Республики. Они сильные, мужественные, они горячо любят землю, на которой живут, и верят в нас, в Россию. И мы их не подведем», — подчеркнул Алексей Текслер

Губернатор осмотрел территорию лагеря и отметил, что необходимо реновировать инфраструктуру учреждения, в частности, сделать современную спортивную площадку с резиновым покрытием и обновить асфальтовое покрытие территории.

Также глава региона выразил благодарность министерству просвещения РФ за проект «Университетские смены», который регион реализует совместно с ведомством. Программу профильных смен разработали в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете. В рамках первой смены школьники из ДНР посетили исторический парк «Россия – Моя история», Челябинский краеведческий музей, где увидели метеорит, познакомились с техническим творчеством мобильного «Кванториума» и др. В ближайшее время стартует вторая смена проекта для детей из ДНР.

С 25 августа по третье сентября десятидневная просветительско-образовательную смена в регионе пройдет для детей из Луганской Народной Республики. Ее организует Магнитогорский государственный технический университет на базе учебно-оздоровительного центра «Юность».