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Текслер потребовал от глав обеспечить безопасность южноуральцев в новогодние каникулы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав городов и районов и руководителей профильных ведомств обеспечить безопасность детей и взрослых жителей в период предстоящих новогодних праздников и каникул.

Соответствующее поручение было дано главой региона сегодня, 16 декабря, на завершающем в этом году областном совещании с главами.

Главам территорий и руководителям ведомств поставлены задачи организовать необходимое взаимодействие с правоохранительными органами и территориальными органами МЧС.

Перед праздниками необходимо тщательно проверить состояние охраны и противопожарной защищенности объектов с массовым пребыванием людей – административных зданий, производственных, торговых, развлекательных, социальных объектов и иных мест скопления людей, а также электросети, системы связи, теплоснабжения, водоснабжения, оповещения людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, обязательно необходимо проверить эвакуационные выходы.

Министерству социальных отношений и МЧС поручено проверить все социальные учреждения с постоянным пребыванием людей на предмет противопожарной безопасности, а главам – оказать содействие в этих рейдах. Также следует держать на постоянном контроле состояние внутридомового газового оборудования в жилых помещениях.

Непосредственно в новогодние праздники главам поручено организовать контрольные обходы неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем, чтобы не допустить ЧП с детьми. Координировать и контролировать работу будет министерство. общественной безопасности.

В новогодние праздничные дни, начиная с 31 декабря, главам поручено обеспечить круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц муниципальной администрации.

Также в период праздничных выходных муниципальным властям следует оперативно реагировать на обращения граждан о возникновении ЧС (ЖКХ, здравоохранение, правоохранительные органы и иные).

Кроме того, в территориях необходимо проконтролировать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и обеспечить содержание контейнерных площадок в чистоте.