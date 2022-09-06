Текслер предложил провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложением по проведению в следующем году в Челябинскее форум по развитию экологического туризма и развитию дорожной сети в интересах туристической отрасли.

С соответствующей инициативой глава региона выступил на VII Восточном экономическом форуме в рамках семинар-совещания по подготовке заседания Госсовета при Президенте РФ Владимире Путине «О развитии туризма в Российской федерации».

Кроме того, Текслер предложил предоставить Ростуризму приоритетную возможность заниматься планированием по созданию и развитию дорог для туристической сферы.

«У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа. Но если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится, - считает Текслер. - Это отдельное направление, на которое должны быть предусмотрены специальные деньги. Чтобы Ростуризм определял приоритет».

Губернатор уверен, что Челябинская область – перспективный регион в плане развития туризма. «Не влюбиться в нашу природу невозможно. При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма», - подчеркивает Текслер.

В ходе совещания также обсуждались меры поддержки, стимулирования туристического бизнеса, в том числе малого и среднего, продвижение малых городов.

Сегодня, шестого сентября, многие из обсуждаемых на совещании предложений прозвучат на заседании Госсовета при Президенте РФ Владимире Путине «О развитии туризма в Российской федерации», которое пройдет на полях Форума.