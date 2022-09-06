05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
05.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (18+)
05.09.2022
Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней
05.09.2022
Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска
05.09.2022
Музей челябинского театра украсили старинные фортепиано легендарных немецких фабрик
Текслер предложил провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма
02.09.2022
У губернатора и главы Кунашакского района не совпадают взгляды на строящиеся объекты
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
01.09.2022
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
01.09.2022
Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков завершения ремонта школ
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022