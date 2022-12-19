Текслер призвал южноуральцев сообщать ему о проблемах с очисткой дорог

В Челябинской области в отдельных районах продолжаются снегопады, дорожники в ряде территорий не успевают убирать снег, создаются заторы, некоторые дворы и стоянки до сих пор остаются неубранными. Губернатор Алексей Текслер просит южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в отдельных районах выпало до 11 миллиметров осадков, отмечались метель, на дорогах снежная каша, гололедица. В понедельник снегопады продолжились, на некоторых дорогах снежные заносы, на проводах налипание мокрого снега и гололеда.

«Погода не радует: вчера обильные снегопады, сегодня дождь и плюсовая температура, а уже завтра резкое похолодание, - рассказал Алексей Текслер в своем аккаунте.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде муниципалитетов области губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта, муниципальным властям усилить уборку и привлечь к уборке всю дорожную технику.

Миндору и главам также рекомендовано контролировать ситуацию в штабном режиме. Водителям глава региона посоветовал быть осторожными и внимательными на дорогах.

«О проблемах со своевременной уборкой пишите», - обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Первые обращения уже начали поступать. «Уважаемый Алексей Леонидович очень прошу Вас обратить внимание на уборку улиц, дворов и придомовых территорий от снега и ЛЬДА! Город практически не убирается! Я с семьёй живу в микрорайоне Чурилово - там управляющие компании видимо ждут лета, чтоб снег и лёд растаял! Детям и пожилым людям ходить очень опасно! Очень прошу Вашей помощи в решении данного вопроса», - написал губернатору Андрей Акилов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«В Челябинске кроме проспекта Ленина еще есть улицы? Я к тому, что снег чистят только на пр. Ленина, а Энгельса и Труда просто рыхлая катушка», - сообщил Олег Артемьев.

В администрации областного центра заверяют, что во всех районах города в поэтапном режиме ведется очистка проезжей части и тротуаров от снега и наледи, в том числе по ул. Энгельса и ул. Труда. Жителей просят для более оперативного реагирования обращайться к диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).