Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился отменить тендер на закупку элитного коньяка Remy Martin и красного сухого вина Chateau Pey La Tour за счет бюджетных средств на общую сумму порядка 600 тысяч рублей.

Государственное казенное учреждение «Центр организации закупок Челябинской области» шестого октября объявило аукцион на поставку 80 бутылок коньяка Remy Martin VSOP на общую сумму 398 тысяч 693,3 рубля, а 30 сентября – на поставку 96 бутылок вина Шато Пей Ля Тур Бордо (или его эквивалента) на общую сумму 200 тысяч 928 рублей (порядка двух тысяч за бутылку).

В обоих случаях заказчиком выступило областное государственное казенное учреждение «Комбинат общественного питания» (подведомственная организация Управления делами губернатора и правительства Челябинской области).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, узнав об этих аукционах, потребовал их отменить, рассказал пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

«Сейчас не время для подобных закупок. В настоящее время их уже снимают», - отметил Сергей Зюсь.

На сайте Госзакупки сообщается, что по аукциону на поставку коньяка «определение поставщика отменено» 11 октября 2022 года.

На аукцион на поставку вина было подано три заявки и 10 октября был определен победитель, который готов поставить 96 бутылок Chateau Pey La Tour за 128 тысяч 745 рублей. Об отмене аукциона на сайте пока информации нет.

Губернатор Алексей Текслер поручил также организовать совместную работу с местным отделением ОНФ на предмет не только анализа законности закупок, но и уместности в текущих обстоятельствах. «Такое взаимодействие уже организовано», - уточнил Сергей Зюсь.