Текслер: Важно сейчас показать, что перед лицом угроз мы едины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал своих заместителей, министров, глав муниципальных образований и парламентариев всех уровней в регионе сплотиться мобилизовать все управленческие ресурсы, оперативно реагировать на все возникающие в это непростое время проблемы и с повышенным вниманием отнестись к людям.

«Наша страна испытывает большое внешнее давление: политическое, экономическое, информационное. Уже сейчас понятно, что это надолго. И тем важнее сейчас показать, что перед лицом угроз мы едины. Сплотиться вокруг президента», - призвал Алексей Текслер своих подчиненных в ходе аппаратного совещания.

Губернатор обратился к своим заместителям, министрам, главам муниципалитетов, Законодательному Собранию области, ко всем муниципальным депутатам: «Прошу от вас полной отдачи, повышенной вовлеченности, оперативной реакции на проблемы, а главное - повышенного внимания к людям, сложностям, которые будут возникать в это непростое время».

Тем, кто не готов мобилизоваться и работать с полной самоотдачей в одной команде в этот непростой период, глава региона предложил открыто сказать прямо сейчас.

«Рубикон, как говорится, пройден, кто в таком режиме работать не готов, просьба сказать об этом сейчас. Нам нужна полная командная работа, мобилизация всех управленческих ресурсов», - подчеркнул Текслер.

Губернатор озвучил ряд поручений в экономической, финансовой, информационной

Экономическому блоку предстоит организовать:

- мониторинг системообразующих предприятий, деятельности малого и среднего бизнеса в регионе. Особое внимание – сохранению занятости;

- мониторинг запасов и цен по всем номенклатурам товаров;

- бесперебойную работу центра поддержки экспорта;

- индивидуальный режим работы с каждым инвестором, сокращение сроков выдачи разрешения на строительство, подключение к электрическим сетям;

Экономистам также поручено сформировать предложения по стимулирующим налоговым мерам поддержки малых и средних предприятий.

Финансовому блоку необходимо будет:

- уточнить доходную базы бюджета, подготовиться к его возможной корректировке. При этом в приоритете останутся текущие социальные обязательства и национальные проекты. По новым расходам будут приниматься особые решения.

Губернатор также поручил сфере импортозамещения и информационная безопасности:

- провести анализ и корректировку проектов в связи с использованием импортной составляющей части. Тщательно работать с поставщиками.

- подготовиться к возможным кибератакам на систему органов власти.

В рамках реализации нацпроектов и программ с бюджетными инвестициями поручено:

- подготовиться к удорожанию стройки, неукоснительное выполнение в срок всех планов по проектам с бюджетными инвестициями.

- особое внимание обратить на ремонт школ, реализацию программы первичного звена здравоохранения.